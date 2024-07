Öttusa Eb: a végére maradt a java! Aranyérmes a magyar vegyes váltó Budapesten

Az élet a legnagyobb rendező. Ezúttal pedig úgy rendezte, hogy a hazai Európa-bajnokság végére hagyta az extrát, a „nagy durranást”. A történtek viszont nem csak úgy lettek – ehhez két kiváló magyar öttusázó teljesítménye is kellett.

Kilenc vegyes váltó kezdte meg a záró napi küzdelmeket vasárnap délelőtt, ám a rangsoroló vívásban összesítésben 9 győzelemmel és 23 vereséggel utolsó helyen végző lengyel duó, Kamil Kasperczak és Natalia Dominiak visszalépett a további küzdelmektől. Erdős és Koleszár őket előzte meg 14–18-as mérleggel.

A lovaglásig több óra szünet következett, ám közvetlenül előtte történt egy „jelentős sportesemény”: az egyébként a támogatóknak rendezett, amatőr laser run versenyen a média-váltó Nemzeti Sportos képviselettel újoncként a negyedik helyen végzett a négy csapatból, és jelentős tapasztalatokkal gazdagodott futásban és lövészetben.

Mint azt később Koleszártól megtudtuk, Erdős a bemelegítésnél leesett a lóról, és megütötte magát, így nem a legideálisabb helyzetben kezdte meg a pályát – lova egyszer ellenszegült, Koleszáré egy akadályt levert, így tizenhét pont büntetést kaptunk. A körvívásban harminc ponttal kevesebbet szerzett a magyar váltó az egyaránt 19–13-as mérleget összeszedő ukránoknál és cseheknél, utóbbiak héttel többet gyűjtöttek lovaglásban, előbbiek viszont kilenccel kevesebbet, így részben mérséklődött a hátrány hozzájuk képest. Ám közben előretörtek az olaszok, 17–15-ös mérlegük után az egyetlen 300 pontos lovaglást mutatták be. Bónusz vívásban a mieink voltak a legjobbak a csehekkel, két nyertes párharccal, négy pluszponttal. A 2x100 méteres úszásban szintén a hazaiak végeztek az élen, egyedüliként 2 perc alatti idővel, mögöttük a csehek és az ukránok. Utóbbi eredményekkel sem mozdultak el az utolsó helyről, de elérhető közelségbe került a pódium – 36 másodperccel később rajtolhattunk, mint az éllovas olaszok, és 33-mal később, mint a még dobogós csehektől.

Utólag elmondható, ez a „feltételezés” még csak meg sem közelítette a történteket, és az elért eredményt – a vívás és a lovaglás után gyakorlatilag a feje tetejére állt minden, ezekben a számokban gyengék voltunk, a bónusz vívásban és az úszásban viszont a maximumot nyújtottuk, a kombinált számban pedig annál is sokkal többet. Erdős Rita nem tartalékolt, amennyit lehetett beleadott a futásába, és előhúzta legjobb lövőteljesítményei egyikét – egyetlen hibával teljesítette a két sorozatot. A nőknél az olasz Francesca Tognetti és a svájci Anna Jurt magabiztosnak tűnő előnnyel futott az első és második helyen, Erdős viszont a többieket lefutotta, és a harmadik helyen adta át Koleszárnak a munka többi részét. A férfiaknál az élmezőny hármasa nem lőtt hibátlanul, ám az olasz Daniele Colasanti sokat, a svájci Alexandre Dallenbach még sokkal többet rontott – Koleszárnak az első sorozatába csúsztak hibák, viszont a másodikban kiválóan lőtt, és bődületes előnnyel futhatott ki az utolsó körére. Még arra is maradt lehetősége, hogy kiélvezze a közönség szeretetét – a kezeit a magasba lengette a kör felénél, mely a pálya kialakítása miatt még azelőtt elvezetett a mobillelátó előtt, hogy célba ért volna. Colasanti hatalmas sprintet vágott ki, de nem volt az a tempó, amivel meg lehetett fogni Koleszár Mihályt. A KSI sportolója ezzel minden színű éremből vihetett haza, a kettős pedig első felnőtt Eb-aranyát szerezte.

„Apait-anyait beleadtunk a szezonzárásba. Utólag talán egyszerűbb igazolni, de az elejétől kezdve éreztem, hogy van bennünk potenciál. Mondtam Ritának a vívás befejeztével: »Csak harminc másodpercre van az arany? Csináljuk meg!« Fantasztikus hölgy, végignyomta az egészet, és annak ellenére, hogy a bemelegítésnél leesett a lóról az egyik ugrásnál, beütötte a térdét, meghúzta a csípóizmát, ennek ellenére sikerült mosolyt csalnom az arcára azzal, hogy »innentől már csak előre lehet menni«, és ezt is tettük. Egyéniben nem jött be, hogy kicsit visszavettem a lövészetek előtt, jól lőttek az ellenfelek is, meg én is, így nem sikerült ezt a taktikát beváltanom, itt meg összejött, hogy hatalmas előnnyel jöjjek ki a lőtérről a végén, pedig gyengébben lőttem, de a többiek még inkább, és el is futották magukat. Leírhatatlan, amit éreztem a végén, ez bármivel felér” – mondta Koleszár Mihály.

„Az egyéni döntőben elfáradtam mentálisan és fizikailag is. Ez a nap elején meg is látszott, a vívásom nem volt tökéletes, a lovaglásnál leestem a melegítőben, a pályám sem volt annyira összeszedett, de talán az esés kellett ahhoz, hogy helyre jöjjek, mert onnantól a bónusz vívás és az úszás nagyszerűen sikerült. A kombinált számot így is az utolsó helyről kezdtük meg, nem gondoltam volna, hogy dobogóra állhatunk, mert rövidebb távokat kell futni, és itt általában a kevésbé erős futók is összeszedik magukat. Hihetetlen, mennyi erő maradt bennünk, a szombathoz képest a lövészetemet is nagyon rendbe raktam – ezt apukámnak is köszönhetem, a bemelegítés közben oldalról annyit szólt, higgyek magamban, ezt vittem magammal végig a laser runban, igen hálás vagyok neki ezért. Talán ez is a titok, hogy végig higgyünk magunkban, és küzdeni kell végig. Jól zárult az év, bár nem megyek az olimpiára, de szép szezon volt, belecsöppentem a felnőttmezőnybe, remélem, a továbbiakban is hozom ezt a formát” – értékelt Erdős Rita.

A magyar csapat egy arany- (vegyes váltó), egy ezüst- (férfiváltó) és két bronzéremmel végzett a budapesti Európa-bajnokságon.

ÖTTUSA EURÓPA-BAJNOKSÁG, PUSKÁS ARÉNA SZOBORPARK

Vegyes váltó. Eb: Koleszár Mihály, Erdős Rita 1372 pont, 2. Daniele Colasanti, Francesca Tognetti (Olaszország) 1360, 3. Titas Puronas, Elzbieta Adomaityte (Litvánia) 1358