Huszonhat ország versenyzői a jövő heti jet-ski Európa-bajnokságon

A magyar szövetség közleménye idézte Czeller Béla elnököt, aki hangsúlyozta: a sportágban ilyen nagy világverseny még nem volt Magyarországon.

„Az elmúlt években többször is bizonyítottunk. Színvonalas Eb- és utánpótlás korosztályban vb-futamot rendeztünk Nyíregyháza-Leveleken. Ilyen szintű nemzetközi érdeklődést azonban nem tapasztaltunk még. Az esemény méretéhez képest a magyar válogatott is szép számú jetest vonultat fel. Huszonöt fős lesz a nemzeti csapat úgy, hogy a magyarokon kívül osztrák és szlovák kiválóságok is Magyarország zászlaja alatt versenyeznek, magyar licenccel” – mondta Czeller Béla, aki egyben a szervezőbizottság elnöke is.

Hozzátette: a magyar versenyzőktől tíz érmet remél.

A világverseny megnyitója pénteken este Győrben lesz a Dunakapu téren, utána látványos freestyle-bemutatót láthat a közönség a Mosoni-Dunán.