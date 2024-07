Darts: Van Gerwen és Michael Smith is bejutott a World Matchplay elődöntőjébe

Andrew Gilding eleinte komoly fejtörést okozott a háromszoros világbajnok Michael van Gerwennek, hiszen az 53 éves angol 6–3-ra és 8–6-ra is vezetett a holland ellen. Azonban az egyik fél 16. nyert legjéig tartó párharc második fele Van Gerwennek sikerült jobban. Nem is kevéssel… 8–8 után simán elhúzott Gildingtől, aki ezután már csak két játékot nyert meg. Van Gerwen tehát 16–10-re nyert, nem rossz, de tőle nem is kiemelkedő 96.99-es körátlaggal.

Nagy meccs lehetett volna Mihael Smith és Rob Cross csatája, ám távolról sem lett az. Bár Cross nem dobott rossz átlagot, a kiszállókkal alaposan meggyűjt a baja. A 20 százalékos duplázás kevésnek bizonyult, Smith 40 százalékon zárt. Smith végül nagyon sima 16–7-es győzelmet aratott.

DARTS

WORLD MATCHPLAY, BLACKPOOL

Michael van Gerwen (holland, 2., 96.99)–Andrew Gilding (angol, 89.98) 16–10

Michael Smith (angol, 8., 96.35)–Rob Cross (angol, 6., 94.19) 16–7

Csütörtökön játszották

Ross Smith (angol, 13., 99.87)–James Wade (angol, 100.3) 10–16

Luke Humphries (angol, 1., 101.21)–Dimitri Van den Bergh (belga, 9., 95.64) 16–10

AZ ELŐDÖNTŐBEN:

James Wade (angol)–Luke Humphries (angol, 1.)

Michael van Gerwen (holland, 2., 96.99)–Michael Smith (angol, 8.)