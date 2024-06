Padel: új szponzor is segíti a magyarországi fejlődést

Nyolc évvel azután, hogy megalakult a Magyar Padelszövetség, újabb szintet lépett a sportág hazánkban, pénteken ugyanis bejelentették, hogy a Cupra autómárka a 26 állomásos Hungarian Padel Tour, a felnőtt és korosztályos országos bajnokságok névadó szponzora, valamint a magyar válogatottak támogatója lett. A Cupra belvárosi bemutatótermében rendezett sajtóeseményen Rozgonyi Ádám márkaigazgató elmondta, hozzájuk hasonlóan a padel is dinamikusan fejlődik, ezért is tartották fontosnak, hogy létrejöjjön az együttműködés.

De mi is az a padel? A külföldön és itthon is egyre népszerűbb sportág a tenisz, a fallabda és az asztalitenisz elemeit ötvözi, párok játsszák egymás ellen egy üvegfallal és kerítéssel körbevett pályán. A játékszabályok megegyeznek a teniszével, de a falról visszapattanó labdának is szerepe van a játékban.

„Az elmúlt hat évben robbanásszerű volt a növekedésünk, amit jól mutat a Hungarian Padel Tour huszonhat állomása, és az is, hogy már a hetvenedik pályát nyitottuk meg – hangsúlyozta Aczél László. – Az a sportág titka, hogy gyorsan lehet sikerélményt szerezni, és mivel nem terheli annyira az ízületeket, minden korosztály űzheti. A Cuprával kötött megállapodás és a szeptemberi junior Európa-bajnokság újabb mérföldkő a szövetség életében, nagykorúvá vált a sportág Magyarországon.”

(Fotó: Koncz Márton)

Folyamatosan nő a sportág tömegbázisa, a korábbi labdarúgók közül Juhász Roland és Kabát Péter is rendszeresen padelezik, a pénteki eseményen Szabó Győző színésszel elevenítették fel a kezdeteket. A focicipőt ütőre cserélték, de a versenyszellemük mit sem változott, Kabát például a padelpályán is nehezen viseli a vereséget.

„Nagyon dinamikus sportág, amelyre könnyen át lehet állni, hamar rá lehet érezni. Korábban teniszeztem, de az elmúlt két évben a padel került hozzám igazán közel, az erőnlétnél is fontosabb a jó helyezkedés – mondta Kabát Péter, hozzátéve, hogy jó szívvel ajánlja mindenkinek a sportágat. Juhász Roland a közösség erejét emelte ki, elmondása szerint már a két nagyobb gyermeke is elköteleződött a padel iránt.

A magyar férfi- és női válogatott péntek délutántól Eb-selejtezőn lép pályára a norvégiai Oslóban. Imre László szövetségi kapitány bizakodó a torna előtt, elmondása szerint jól sikerült a mieink felkészülése – a férfiak San Marino, Azerbajdzsán és Montenegró, a nők Csehország, Portugália és Montenegró párosaival találkoznak.