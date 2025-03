Kabát Péter: Jó pár napba telt, mire megemésztettem a kupadöntőt

A 2016-os kupadöntőről, amit az FTC 1–0-ra megnyert

„A végeredménnyel az a legnagyobb bajom, hogy nem tudtuk átadni azt az óriási ajándékot a szurkolóinknak, hogy az Üllői úton nyerünk kupát – emlékezett vissza Kabát Péter, aki jelenleg is az Újpest FC alkalmazásában áll. – Soha nem felejtem el az egyik kapu mögött tiszta fehérben feszítő újpesti tábor látványát. És emlékszem a letargiára is, ami az öltözőben volt a lefújás után. Nekem jó pár napba telt, mire megemésztettem.”

A mostani összecsapásról a Magyar Kupában

„Azért hiszek most is a továbbjutásban, mert a kupa teljesen más, mint a bajnokság. Egy meccsen dőlnek el a párharcok, egyetlen hiba is elég lehet egy ilyen meccsen, nagyobb a tét, a feszültség, mint egy sima bajnokin. Ezért van az, hogy sokszor rosszabb formában, vagy alacsonyabb osztályban lévő csapatok is meg tudják lepni az ellenfeleket” – utalt Kabát az idei szezonból erre, vagy erre, esetleg erre.

LABDARÚGÓ MAGYAR KUPA

NEGYEDDÖNTŐ

Április 1., kedd

19.30: Zalaegerszegi TE FC–Nyíregyháza Spartacus (Tv: M4 Sport)

Április 2., szerda

17.00: Kisvárda Master Good–Paksi FC (Tv: M4 Sport)

19.30: Ferencvárosi TC–Újpest FC (Tv: M4 Sport)

Április 3., csütörtök

19.30: MTK Budapest–Fehérvár FC (Tv: M4 Sport)