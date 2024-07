Juhász Roland szerint a spanyolok nyerhetik meg az Eb-t, az osztrákoktól meglepetést vár

„Szerintem ilyenkor egy kicsit mindenki megáll, értékeli az elmúlt esztendőt, a jó és a rossz dolgokat, és azt, hogy miből lehet tanulni – beszélt a születésnapjáról Juhász Roland, a Nemzeti Sportrádió hétfői adásában. – Szerencsére nem panaszkodhatom, ez is egy jó év volt számomra, főleg a családom szempontjából, ami a legfontosabb.”

Mint ismert, a korábbi 95-szörös válogatott játékos a BLSZ I-ben szereplő Unione FC színeiben visszatért a nagypályás futballhoz, és tervei szerint még legalább egy évig folytatja is a játékot: „Nem gondoltam volna, hogy valaha még visszatérek a nagypályára, de összességében nem bántam meg a döntésemet. Sőt, egy nagyon jó közösséghez és egy remek csapathoz kerültem. Élvezem a futballt, ez már csak a szeretetről és arról szól, hogy minden egyes percet, ami még benne van ebben a történetben, azt kiélvezzem. Amikor az év elején úgy döntöttem, hogy visszatérek a nagypályára, akkor nem gondoltam volna, hogy ilyen sikeres idényen leszek túl” – mondta Juhász, hozzátéve, hogy még egy évig biztosan tervez jelenlegi csapatánál, de utána valószínű végleg felhagy a nagypályás játékkal. Ám mint mondta, a sporttól ezt követően sem akar elszakadni.

Az Európa-bajnokságról is elmondta véleményét: „Amit vártam előzetesen, miszerint a kiscsapatok fognak majd tündökölni a tornán, az bekövetkezett. A svájci és az osztrák válogatott mérkőzésről mérkőzésre meggyőző teljesítményt nyújt. A németek nagyban Toni Kroos visszatérésének köszönhetően sokkal meggyőzőbbek lettek, de kicsit felemás a kép, hiszen például a belgáktól és a franciáktól is sokkal többet vártam. De a már búcsúzó olaszok sem győztek meg, és az angoloknál is látható volt, hogy akadozott a gépezet. Annak viszont örülök, hogy a kisebb nemzetek jól szerepelnek.”

Juhász elmondása szerint a nagycsapatok közül eddig kizárólag Portugália és Spanyolország tett rá jó benyomást, utóbbit mondaná a torna favoritjának is, de azon sem lepődne meg, ha Ausztria a döntőig menetelne. Beszélt arról is, hogy mivel korábban éveket húzott le az Anderlechtnél, a belga válogatottal szimpatizál, s a franciák elleni nyolcaddöntőben is Lukakuék továbbjutására tippelne.

Végezetül a magyar csapat Eb-szereplése is szóba került: „Az első meccset mindannyian nagyon nehezen éltük meg, főleg amiatt, mert akkor kaptuk a harmadik gólt, amikor már közelebb álltunk az egyenlítéshez, annak ellenére, hogy hatvan percig nem rólunk szólt a meccs. A németek ellen már azt a magyar válogatottat láthattuk, amely a világelithez tartozó csapatok ellen is rendre jól szerepel, s azon a meccsen volt egy kérdéses gól, amely szerintem döntően befolyásolta a találkozót. A skótok ellen érvényesült, hogy jelenleg előrébb tartunk náluk, de sajnos a svájciak elleni első hatvan perc a továbbjutásunkba került” – fogalmazott.