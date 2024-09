Juhász Roland: A Fradi most esélyesebb az Anderlechtnél

Juhász Roland az összecsapás előtt az M4 Sportnak nyilatkozott, amelynek szakértőjeként lesz ott az Anderlecht–Ferencváros El-találkozón. A korábbi védő szép emlékeket őriz a belga klubról, hiszen hosszú és sikeres időszakot töltött a brüsszeli csapatnál 2005 és 2013 között.

„Huszonkét évesen kerültem oda, közel harmincéves koromig játszottam – kezdte a 41 éves egykori labdarúgó. – Ott mutatkoztam be a Bajnokok Ligájában, bajnoki címeket, kupagyőzelmet ünnepelhettem. Mondhatom, hogy az volt pályafutásom legszebb időszaka, csúcspontja, mert onnan viszont már nem volt feljebb, ez az egyetlen hiányérzet a pályafutásomban.”

Juhász négyszer nyert bajnoki címet és egyszer Belga Kupát az Anderlechttel, és háromszor szerepelt a Bajnokok Ligája csoportkörében – 2005, 2006 és 2012 őszén –, majd 2013 februárjában került a Videotonhoz, későbbi nevén Fehérvárhoz. Mint elmondta, a brüsszeliek jelenlegi csapatát nem igazán ismeri, kicserélődött a vezetőség, a stáb, nagy változáson ment keresztül a klub.

„Azért nagyon speciális a helyzetük, mert csak ideiglenes edzőt neveztek ki. Sok bizonytalanság van a csapat körül, a tulajdonost nem annyira fogadták el a szurkolók, talán hét éve nem nyertek semmit. Most egy átmeneti, fiatal edző van, ami szintén a Fradi malmára hajthatja a vizet. A Ferencvárosnál lehet, hogy elégedetlenek a szurkolók a mutatott játékkal, de az eredmények azért jönnek. Még talán az edző is keresi a legjobb csapatát, de a két együttest összehasonlítva így is azt érzem, az FTC jelenleg előrébb jár, és minden adott, hogy jól kezdje az Európa-ligát. Szerintem a Fradi most esélyesebb, nyugodtabb a légkör, az eredményesség szempontjából is jobban áll” – vélekedett a korábbi válogatott futballista.

A magyar bajnok szerdán 21 órakor lép pályára az Anderlecht otthonában az Európa-liga főtáblájának első fordulójában, a mérkőzést élőben közvetíti az M4 Sport.



UEFA EURÓPA-LIGA

A FERENCVÁROS PROGRAMJA A FŐTÁBLÁN

1. forduló, szeptember 25., szerda

21.00: Anderlecht–FTC (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!

2. forduló, október 3., csütörtök

18.45: FTC–Tottenham Hotspur

3. forduló, október 24., csütörtök

18.45: FTC–Nice

4. forduló, november 7., csütörtök

21.00: Dinamo Kijev–FTC

5. forduló, november 28., csütörtök

21.00: FTC–Malmö FF

6. forduló, december 12., csütörtök

18.45: PAOK–FTC

7. forduló, január 23., csütörtök

21.00: Eintracht Frankfurt–FTC

8. forduló, január 30., csütörtök

21.00: FTC–AZ Alkmaar