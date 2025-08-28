Nemzeti Sportrádió

Technikaisport-menedzser szakot indít a Széchenyi István Egyetem

2025.08.28.
Kiss Norbert hatszoros kamion-Európa-bajnok autóversenyző is az oktatói csapatot erősíti (Fotó: Révész Racing)
A győri Széchenyi István Egyetem technikaisport-menedzser szakirányú továbbképzési szakot indít szeptembertől. A jelentkezési feltétel bármely képzési területen szerzett minimum BSc, BA vagy ezzel egyenértékű főiskolai, illetve egyetemi diploma. A jelentkezési határidő 2025. augusztus 31. – derült ki a szerkesztőségünkhöz eljuttatott sajtóközleményből.

„A képzés célja azoknak a szakembereknek a felkészítése, akik segítséget nyújtanak a technikai sportokban versenyzőknek sportkarrierjük építésében, képesek rentábilisan működtetni a versenypályákat, valamint különféle egyéb infrastruktúrákat, létesítményeket, továbbá sikeres technikai sport – ezen belül autó- és motorsport – rendezvények szervezését, lebonyolítását menedzselik” – fogalmazott Radics János, az egyetem Felnőttképzési és Kompetenciafejlesztési Központjának képzési szakreferense.

Szavai szerint a hallgatók a terület kiemelkedő személyiségeitől tanulhatnak, hiszen az oktatói csapatot erősíti többek között Talmácsi Gábor gyorsaságimotoros-világbajnok, Kiss Norbert hatszoros kamion-Európa-bajnok autóversenyző, aki a Széchenyi István Egyetem profi szimulátorcsapatának is tagja, Matics Zsolt, a Fit4Race alapítója, Nagy Dániel autóversenyző, szakkommentátor, Szujó Zoltán, a Magyar Nemzeti Autósport-szövetség elnöke és Wéber Gábor autóversenyző, televíziós szakkommentátor is.

A budapesti helyszínen megvalósuló két féléves képzés szakfelelőse Kovács Barnabás címzetes egyetemi tanár, volt barcelonai főkonzul, aki az intézmény nagy népszerűségnek örvendő sportdiplomáciai szaktanácsadó képzésének felelőse is. „A hallgatóknak a két félév alatt összesen 60 kreditnyi tantárgyat kell teljesíteniük, amelyek a technikai sportok menedzsmentjére, közgazdaságtanára, kommunikációjára, szabályrendszereire és történetére fókuszálnak, valamint projektmunkát is tartalmaznak. A választható tantárgyak három specializációt ölelnek fel: versenyzőmenedzser, sportrendezvény- és létesítményüzemeltető menedzser” – mondta.

A szakfelelős úgy fogalmazott, a képzés részismereti ágaiba már az érettségivel rendelkezők is bekapcsolódhatnak, akik így tanúsítványt szerezhetnek azok elvégzéséről.

 

