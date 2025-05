Kiss Norbi: Új versenygép, új kihívások

– Hosszú volt a tél?

– Attól függ, honnan nézzük – mosolygott Kiss Norbert. – Egyrészt persze hiányzott a versenyzés, másrészt viszont egy pihenő sose lehet elég hosszú, főleg, ha a csapatnak kell az idő, és most nagyon kellett. Eladtuk a régi autót, és építettük az újat, amit be kellett fejezni, beüzemelni, és tesztelni – a felkészülés szempontjából emiatt az utóbbi évek legnehezebb tele volt a mostani.

– Tudták előre, hogy ennyire nagy fába vágják a fejszéjüket?

– Az, hogy egy feladat mennyire nehéz, mindig menet közben derül ki. Főleg, hogy ezek az autók nem megvehetők, nem sétálhatunk be egy szalonba, és mondhatjuk, hogy ezt vagy azt szeretnénk, nem kaphatjuk meg az egészet készen. A kamion minden egyes porcikáját nekünk kell kifejleszteni: a futóműtől, a hidakon át az elektromos rendszerekig, és mondhatom, végtelen sok meló van vele.

– Átlátja a teljes működést?

– Nyilván nem. Ugyanakkor ami fontosabb, és amivel nekem dolgom van – például állítási lehetőség vagy koncepció-beli kérdés – azt természetesen tudom. A többivel, ami egyszerűen csak működik, nem foglalkozom annyit és nincs is rálátásom.

– Mennyit tudtak tesztelni?

– Sajnos nem sokat, mert viszonylag későn lettünk kész, tulajdonképpen a Mostban tartott teszt előtti héten tudtuk beüzemelni. Úgyhogy mentünk három napot, ami jobban sikerült, mint amire számítottam. Persze, szembesültünk néhány problémával, de számítottunk is rá, hogy lesznek gyerekbetegségek, technikai gondok, és maradnak bennünk kérdőjelek. Ezekkel el kellett kezdeni foglalkozni.

– Volt olyan pillanat, amikor megbánta, hogy megváltak a tavalyi autótól?

– Ajaj… A mai nap számít? – nevet. – Végülis megmondhatjuk az igazat szerintem, hogy több olyan pillanat is volt, amikor megbántuk, mert az egy nagyon jól összeérett technika volt, az utóbbi két szezonban megbízhatóan működött és nagyon gyorsan lehetett vele közlekedni. Szóval nem azért építettünk új autót, mert arra számítottunk, hogy sokkal jobban fogunk menni vele, hanem azért, mert fejlődni kell, és fenntarthatónak lenni, muszáj, hogy a sok befektetett munka megtérüljön. Mivel a költségoldalt nehéz csökkenteni, a bevételi oldalt kell növelni, és ezt úgy teheti meg az ember, ha kiszolgál ügyfeleket. Nem könnyű erre az útra lépni, de ki szereti az egyszerű dolgokat?

– A hétvégén rajtol az új szezon. Izgatott?

– Örülök, hogy itt vagyunk, hiányzott a versenyzés, még akkor is, ha végig tudtam, az elmúlt évek egyik legnehezebb szezonkezdete vár ránk. Próbáltunk minden tőlünk telhetőt megtenni, a csapat teljes mellszélességgel mögöttünk állt, amiért köszönet illeti a csapattulajdonos Révész Bálintot. Ami az izgatottságot illeti: a nagy ellenfelek közül Jochen Hahn és Sascha Lenz is új autóval indul, úgyhogy nehéz megmondani, milyen esélyekkel szállunk harcba.

– Mennyi az a plusz, amit a pilóta hozzá tud tenni a sikerhez egy ilyen helyzetben?

– Eddig is próbáltam a tőlem telhető maximumot nyújtani, és amikor nem kellett kiautózni a száz százalékot, akkor sem nyújtottam sokkal kevesebbet, mert az nem egészséges. Most sem készülök másra, de látni kell, hogy ez nem a Halálos iramban című film, hogy amikor nagy a hátrány, a pilóta csak rálép a gázra, és mindenkit megelőz. Meglátjuk mire lesz elég a teljesítményünk, és ha le leszünk maradva, akkor felkutatni, hogy mit rontottunk el, és nekiállni dolgozni. Esetleg kikémlelni, hogy a többiek mit csináltak jobban, mitől gyorsabbak. De nyilván nem ez a cél, és nem is szeretek ilyesmin gondolkodni, próbálok inkább optimistán állni a hétvégéhez és a szezonhoz.

– Emberileg mennyire könnyű önnek címvédőként egy ilyen bizonytalan helyzethez alkalmazkodni?

– Nem olyan vészes, tulajdonképpen minden szezon így kezdődik, hogy mennek az ígérgetések és hatalmasak a várakozások, aztán az első időmérő edzésen mindig kiderül, hogy ki hol tart. A teszt ebből a szempontból nem volt mérvadó, mert nem volt hivatalos időmérés, a kézivel meg nem lehetett tökéletes képet kapni az erőviszonyokról. Az első időmérő után azonban már látni fogjuk, hogy ki milyen munkát végzett a télen. Egyet ígérhetek: nyomni fogom a gázt, ahogy csak bírom!

KAMION EB, 1. FORDULÓ, MISANO

A program. Szombat. 1. futam: 14.55, 2. futam: 17.25. Vasárnap. 3. futam: 13.35, 4. futam: 16.20