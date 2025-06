Gyorsasági kamion Eb: Kiss Norbert duplázott a Slovakiaringen

A negyvenéves szombathelyi pilóta már a pénteki két szabadedzésen is a leggyorsabb volt a mezőnyben, igaz, a második gyakorláson mindössze 171 ezredmásodperccel ért el jobb köridőt, mint a másodikként végző Jochen Hahn. A szombat délelőtti időmérő edzésen aztán ők ketten – két hatszoros Eb-győztes – vívtak csatát a pole pozícióért, amelyet végül Kiss kaparintott meg majdnem fél másodperces előnnyel.

Ennél többre nem is volt szüksége a címvédőnek, az első futamon már a rajtnál meglépett üldözőitől, az első kanyarba tisztán elsőként fordult be, innentől kezdve pedig a mögötte száguldóknak nem adott esélyt arra, hogy utolérjék. A siker egyben azt is jelentette, hogy később, a második versenyen Kissnek a fordított rajtrács szabályának értelmében a nyolcadik pozícióból kellett startolnia.

A magyar versenyző az első körben megtette azt, ami a legfontosabb volt, megelőzte az egy hellyel előle rajtoló Hahnt, ezután pedig körről körre hagyta le a riválisokat. A nyolckörös viadal hatodik körének első felében egy remekül előkészített és pontosan végrehajtott manőverrel lehagyta az addig az élen álló Stephanie Halmot is, onnantól kezdve pedig az ellenfeleknek nem volt esélyük utolérni őt. Kiss így a maximálisan megszerezhető pontszámot zsebelte be a szombati napon, előnyét pedig az összetettben 34 pontosra növelte.

„Nagyon meleg volt egész nap, emiatt kellett is a beállításokkal játszanunk egy picit, mert az első gumik szenvedtek, kicsit alulkormányozott volt az autó. Köszönöm a Révész Racing csapatának a munkát, mert nagyon jó irányba lépkedtünk, és köszönöm a helyszínen lévő rengeteg magyar szurkolónak is, hogy kijött ide, mert nagyon jó érzés ennyi magyar zászló és pirospólós drukker előtt versenyezni. A legfőbb cél vasárnapra is a pole pozíció és az első futam megnyerése. A fordított rajtrácsos verseny az már csak a bónusz” – nyilatkozott Kiss az MTI-nek.

Vasárnap újabb időmérő edzés és további két futam vár a mezőnyre a Slovakiaringen.

GYORSASÁGI KAMION EURÓPA-BAJNOKSÁG, SLOVAKIARING

1. futam (8 kör)

1. Kiss Norbert (MAN) 21:51.994 perc

2. Jochen Hahn (német, Iveco) 6.494 másodperc hátrány

3. Sascha Lenz (német, MAN) 9.084 mp h.

2. futam (8 kör)

1. Kiss Norbert (MAN) 22:07.720 perc

2. Stephanie Halm (német, Iveco) 1.514 másodperc hátrány

3. José Eduardo Rodrigues (portugál, MAN) 1.926 mp h.

Az összetett állása 9 futam után (még 23 van hátra): 1. Kiss 135 pont, 2. Hahn 101, 3. Halm 80