Csaknem háromezren futottak a Maratonman-sorozat nyitányán

Az esős, szeles és hűvös időjárás ellenére csaknem 3000 résztvevő állt rajthoz az idei NN City Runon, amely hagyományosan a Maratonman-versenysorozat szezonnyitó futóeseménye volt. A kedvezőtlen körülmények sem szegték a résztvevők kedvét: a pályán végig jó hangulat, kitartás és erős közösségi élmény jellemezte a napot – számolt be a versenyről a holmozogj.hu.

A verseny központja a Műegyetem rakparton volt, a pálya a lezárt budai alsó rakparton vezetetett keresztül. Az esemény a klasszikus félmaratoni táv mellett több rövidebb futammal is készül, így kezdők és rutinos futók egyaránt megtalálhatják a számukra ideális kihívást.

A Start Futam 3 km-es távja, az 5 km, a Manna ABC 9.5 km, valamint a félmaraton (21.1 km) mellett az idei verseny különlegességét a Rejtő Jenő tematikájára épülő városi túrák adták (5.4 km és 9.4 km), amelyek azok számára kínáltak aktív kikapcsolódást, akik nem versenyben, hanem élményalapon szerettek volna részt venni az eseményen. A helyszínen installációk, fotófalak és a klasszikus regények karaktereit megidéző elemek várták a résztvevőket és a látogatókat. A szervezők kimondott célja volt, hogy a futás élménye egy könnyed, játékos hangulattal párosuljon, így a sport mellett egy kreatív, városi fesztiválélmény is része legyen a napnak.

A 2026-os NN City Run egyik leglátványosabb pillanata a 9.5 kilométeres táv rajtjához kapcsolódott: Besenyei Péter a Red Bull Air Show keretében egy közel 10 perces légi bemutatót tartott a Duna felett, majd a rajt pillanatában a futók mellett elhúzva adott különleges lendületet a mezőnynek.

A félmaratoni távon rendkívül izgalmas befutót láthatott a közönség: az első három helyezett mindössze 11 másodpercen belül ért célba. Az első helyet Thuróczy Bertalan szerezte meg 1:18:05-ös idővel, őt Nagy Ádám követte 1:18:10-zel, míg a harmadik helyen Czucz Bálint végzett 1:18:16-tal.

A szervezők szerint a verseny kiváló felkészülési lehetőséget biztosított a jubileumi, 20. NN Ultrabalatonra, amely tavasszal a hazai futóélet egyik legnagyobb eseménye lesz. Április 23–26. között rendezik meg a Balaton körül.