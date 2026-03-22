Magabiztos győzelem – megvédte címét az esős Bodri Trailen

JUDI ÁDÁMJUDI ÁDÁM
2026.03.22. 15:48
ultrafutás Zsigmond Előd terepfutás futás
Zsigmond Előd 2:37:00 órás idővel győzött a Bodri Trail 33 kilométeres távján.

A helyezésével nyilván, de elégedett a teljesítményével?

Abszolút felkészülési verseny volt számomra a Bodri Trail, de boldog vagyok, hogy a tavalyi győzelem után idén sikerült megvédenem a címet – mondta a Csupasportnak Zsigmond Előd. – Tavaly az áprilisi bécsi maratoni országos bajnokságra készültem, azonban idén jó eséllyel ez kimarad, de a Bodri így is jó első erőpróba volt az esztendő elején. Remek formában érkeztem az eseményre, csupán az időjárási körülmények okoztak kisebb nehézséget. A rajt előtt rengeteg eső esett, ami nem könnyítette meg a dolgunkat.

Ilyen időjárási körülmények között milyen volt a verseny?

Nem volt szoros, magabiztos győzelmet arattam, ami annak is köszönhető, hogy a korábbi esztendőkben az élmezőnyben végzők közül sokan nem vettek részt az eseményen. A pálya eleje jól futhatónak bizonyult, az első tíz-tizenöt kilométert tempósabban tettem meg, majd a saras körülmények miatt vissza kellett vennem. Az utolsó nyolc-tíz kilométeren borzasztóak voltak a terepviszonyok, de akkor sem vált élessé a verseny, biztos győzelmet arattam, egy kicsit még ki is engedtem a végén.  

 

 

Mekkora kihívást jelentett a sáros talaj?

Nagyot. Ráadásul sok lejtő és emelkedő volt a pályán. Nem utóbbi, inkább előbbi jelentett komoly kihívást, nehéz volt talpon maradni. Sokan elestek, szerencsére én nem, de figyelni kellett, hogy ne forduljon ki a bokám. Kis ficammal megúsztam, nem hátráltatott a futásban. Abszolút jó edzőversenynek bizonyult a Bodri Trail, az időtartama maratoninak felel meg, de ez azért másfajta terhelés volt a szervezetnek. Tökéletes edzés volt, szeretem ezt a versenyt.

Milyen céljai vannak a közeljövőre?

Valószínűleg ezúttal nem veszek részt a maratoni országos bajnokságon, így jó eséllyel a következő versenyem a májusi Borvidék Félmaraton lesz. Azonban kétezertíz óta minden esztendőben teljesítettem maratonit, idén is szeretnék, így egy külföldi verseny mindenképpen tervben van a későbbiekben. Ahogyan a Telekom Vivicittán, úgy az NN City Runon szeretnék részt venni, az esztendő második fele pedig még tervezés alatt van. 

Fotók: Bodri Trail

 

ultrafutás Zsigmond Előd terepfutás futás
