A Daráló volt a legnehezebb versenyem

Hogyan érzi magát?

Nagyon kemény a Daráló, ez volt életem legnehezebb és egyben leghosszabb futása is – mondta a Csupaspornak Sántha Norbert, aki a közelmúltban 14 óra 30 perc alatt teljesítette a 137 kilométeres Darálót az edelényi kastélysziget külső sétányán. – Eddig a százharminc kilométeres Ultra Tisza-tó eseményen futottam a legtöbbet, most a Daráló átvette az első helyet. Természetesen nagyon boldog vagyok, csupán az lebegett a szemel előtt, hogy a tizenhét órás szintidőn belül beérjek a célba. Egész jó formában éreztem magam a rajtnál, a felkészülési időszak nagyszerűen ment, ez a siker pedig megerősít abban, hogy jó az irány. Ezen az úton kell tovább haladnom.

Milyennek élte meg ezt a százharminchét kilométert?

Minden az előzetes terv szerint alakult, bár az éjszaka egy kicsit nehéznek bizonyult. Öt perces tempóban kezdtem, a végére 6:20 lett az átlagom. Talán egy kicsit jobbra számítottam, de így is elégedett vagyok. Nagyon örültem annak, hogy rengetegen kijöttek szurkolni és biztatni, ez kiváltképp motivált. Nagyon sokat köszönhetek az Edelényi Futók Egyesület tagjainak a jó és hasznos tanácsokért, a támogatásukért és a szurkolásukért. Az időjárás csalókára sikeredett, reggel eléggé hideg, délutánra pedig meleg lett. Talán túl nagy volt a különbség, de ez sem zavart meg.

Harminc körig minden nagyszerűen ment, ott hibáztam, ami miatt kisebb hullámvölgybe kerültem, de gyorsan visszataláltam a helyes útra.

Nocsak, mi történt?

A gélt túlságosan kevés vízzel vettem be, és megfájdult a gyomrom. Mentálisan egy kicsit megzuhantam, de a szüleim támogatásával gyorsan sikerült visszatalálnom a helyes útra.

Nemrégiben a Fedrid Császta Trail-en vett részt, ezt követően milyen célokat tűzött ki mag elé a közeljövőt tekintve?

Hamarosan jön egyéniben a Kassa-Miskolc Ultramaraton, valamint a Kékes Csúcsfutás. Tervben vannak terepversenyek is, nyáron pedig az Ultra Tisza-tó százharminc kilométeres távján veszek részt. Nem unatkozom, amelyik versenyen részt veszek, azon megteszek mindent a lehető legjobb eredmény elérése érdekében.