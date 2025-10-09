Benke György: Most értettem meg, miről is szól a Spartathlon

Első alkalommal teljesítette a Spartathlont: elégedett volt a futásával?

Kicsit jobb időeredményt terveztem, előzetesen harminc óra körüli befutót „lőttem be" – mondta Benke György, aki 32:45:43 órás idővel teljesítette élete első Spartathlonját. – Sokáig reálisnak is tűnt, de sajnos mentálisan elfáradtam, azonban örömteli, hogy fizikálisan teljesen rendben voltam. Mindent egybevéve elégedett vagyok, nem volt egyszerű… Az ember akkor érti meg igazán milyen nehéz is a Spartathlon, amikor saját maga tapasztalja meg.

Milyen volt a versenye?

Benke György 246 kilométer futás után ért Leonidász király szobrához

Úgy számoltam, hogy Korinthoszig öt tizenötös tempót kellene diktálni, hogy ellépjek a szintidőtől, de a rajt után az öt harmincas tempó tűnt kényelmesnek. Ezt tartottam is Korinthoszig, majd jöttek a szintek és az emelkedők, ami miatt visszaesett a sebességem. A hegyig minden rendben ment, egy-két lassabb szakasz persze közbejött, de egyáltalán nem voltak durvább mélypontjaim. A hegynél voltak malőrök, ugyanis az agyam és a testem is jelezte, hogy kezd sok lenni… Rengeteget kivett belőlem ez a rész, a terepviszonyok miatt pedig úgy éreztem magam, mintha trailversenyen lettem volna. Illetve lemerült a lámpám is, így két órán át szinte vakon futottam, ami komoly időveszteséggel járt, hiszen jóval visszafogott voltam. „Első bálozóként" nehéz volt átlátni néhány részletet, például a frissítőpontokon a rutinosabbak gyorsabban áthaladtak. Érdekes volt a hajrá, ugyanis elkapott az euforikus érzés, amikor arra gondoltam, milyen jó lesz beérni a célba, de ez átalakult, s onnantól csak arra tudtam koncentrálni, hogy mikor lesz már vége…

A versenyen rengeteg kihívással kell szembenéznie az indulóknak: önnek mi jelentette a legnagyobb nehézséget?

Egyértelműen a hegy. Aszfaltos futónak tartom magam, a terepes részeken pedig kifejezetten óvatosan haladtam, a biztonságot tartottam szem előtt, ráadásul sötét is volt. A murvás, sziklás talajon egy rossz mozdulat is elég lett volna a sérüléshez, én pedig semmiképpen sem akartam problémát. A hegyen felfelé és lefelé is visszafogottan haladtam.

Mi volt a helyzet az idei Spartathlon kapcsán oly sokat emlegetett hideggel és az esővel?

Nekem nem okozott problémát a lehűlés. Az első napon sokakhoz hasonlóan én is jegeltem magam, de a meleg amúgy sem viselt meg, szeretem ezt az időjárást. Aztán éjszaka megérkezett az eső, de felvettem a kabátom és tettem tovább a dolgom. A folyamatos esőzés miatt nem lett volna értelme cipőt cserélni, de az elázott zokni eléggé meggyűrte a talpaimat… Persze, ez volt a legkevesebb. Egyébként egy másodpercig sem jutott eszembe, hogy feladjam, de néha azt éreztem, nagyon lassú vagyok, ezért pedig ostoroztam magam.

Gyanítom, remekül érezte magát a díjátadó gálán.

Bogár János (balról a második) és Benke György a Spartathlon-teljesítésük után a segítőik társaságában fotózkodtak a spártai főtéren

Nagyszerű élményt jelentett, kifejezetten profi volt a szervezés, kitettek magukért a görögök. Felemelő érzés volt, amikor a teljes magyar csapatot a színpadra szólították, s együtt ünnepeltünk – elképesztő volt ennek a társaságnak a tagjának lenni. Ami pedig Mórocza Andrea győzelmét illeti... Nos, sokakhoz hasonlóan én is bíztam benne előzetesen. Nagyon örülök az első helyének, büszke vagyok rá. Amikor beértem a célba, Andi ott volt a téren, s az első kérdésem az volt felé, hogy ugye megnyerted. Boldog voltam, amikor igennel felelt. Megérdemelte ezt a sikert, lelkes, alázatos, szerény, s nem mellesleg kiváló futó.

Lesz még további Spartathlon teljesítése?

Sokan kérdezték már, de erre egyelőre nem tudok válaszolni. Talán még nem is dolgoztam fel teljes mértékben a versenyt. Egyelőre nincs bennem olyan érzés, hogy mindenképpen vissza szeretnék térni, de… Azt érzem, hogy később, amikor a gyermekeim nagyobbak lesznek, szívesen megmutatnám nekik, miről is szól ez a legendás görög verseny.

Fotók: Pölz Anita

