Nemzeti Sportrádió

Hivatalos a nevezési lista, 13 magyar indul a kazahsztáni birkózó-vb-n

R. P.R. P.
2026.10.13. 10:55
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Balról: Váncza István, Fritsch Róbert, Szőke Alex és Vitek Dárius (Fotó/vizuál: MBSZ)
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Muszukajev Iszmail Fritsch Róbert Vitek Dárius birkozó-vb Szőke Alex Kuramagomedov Murad Váncza István
Hivatalossá vált az október 24-én kezdődő, kazahsztáni felnőtt birkózó-világbajnokság nevezési listája a Nemzetközi Birkózószövetség (UWW) eredményközlő rendszerében, így az is kiderült, kik várhatják kiemeltként az év legfontosabb versenyét – tájékoztatott a Magyar Birkózók Szövetsége (MBSZ).

Az összesen 13 magyar induló közül 10 szerepel súlycsoportja nyolc kiemeltje között. Közülük négy kötöttfogású klasszis a világranglista éléről várhatja a rajtot, ami azt jelenti, hogy az Eb-2. Váncza István (72 kg), az Eb-győztes, vb-2. és -3. Fritsch Róbert (77 kg), a vb- és Eb-2., olimpiai 5. Szőke Alex (97 kg), valamint a vb- és Eb-2. Vitek Dárius (130 kg) is első kiemeltként vághat neki a vb-nek.

A magyar birkózás erejét plasztikusan mutatja, hogy a három szakág összesen 30 súlycsoportját figyelembe véve mindössze egyetlen ország előzi meg hazánkat az első kiemeltek számában. Oroszország hat világranglista-vezetőt nevezett az asztanai eseményre, közülük négyen női birkózásban érdekeltek. Magyarországhoz hasonlóan Azerbajdzsán is négy első kiemelttel büszkélkedhet, az Egyesült Államok három, Kirgizisztán kettő, további tizenegy nemzet pedig egy-egy súlycsoportban adja a rangsor élén álló versenyzőt.

A kiemelésnek az elmúlt években egyre nagyobb jelentősége lett a birkózásban, hiszen a világranglistán elfoglalt helyezés a versenyzők ágrajzon belüli pozícióját is meghatározza. A vb-n az 1., a 8., az 5. és a 4. kiemelt a tábla felső, míg a 3., a 6., a 7. és a 2. kiemelt az alsó felére kerül.

A magyar csapat kiemeltjei
Kötöttfogás
72 kg: 1. Váncza István
77 kg: 1. Fritsch Róbert 
87 kg: 8. Lévai Tamás
97 kg: 1. Szőke Alex
130 kg: 1. Vitek Dárius
Női birkózás
68 kg: 7. Szabados Noémi
Szabadfogás
70 kg: 3. Muszukajev Iszmail 
74 kg: 4. Kuramagomedov Murad
97 kg: 7. Végh Richárd
125 kg: 5. Bajcajev Vlagyiszlav
 

 

Muszukajev Iszmail Fritsch Róbert Vitek Dárius birkozó-vb Szőke Alex Kuramagomedov Murad Váncza István
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