Végh Richárd bravúrral nyitott, az orosz Eb-győztessel már nem bírt Zágrábban

„Nagyon jó állapotban van, éhes a sikerre, most is birkóztunk, alig tudtam leállítani, tovább akarta csinálni” – mondta Bánkuti Zsolt Végh Richárdról vasárnap este a Zagreb Arenában. Az Érd sportolója idén robbant be a nemzetközi mezőnybe, azon négy szabadfogású versenyző közé tartozott a somorjai Európa-bajnokságon, aki úgy állhatott dobogóra, hogy nem köthető posztszovjet országhoz.

Azóta betegség és sérülés is hátráltatta, ám a világbajnokságra való közvetlen felkészülést már problémamentesen végezte. Jó formában érkezett tehát Zágrábba, kérdés, mire lehet képes, hiszen nem szabad elfelejteni, a vb mezőnye hatványozottan erősebb az Európa-bajnokságénál. Már az első meccse sem ígérkezett sétagaloppnak, jó erőt képviselő riválissal, a kazah felmenőkkel is rendelkező, kínai színekben szereplő Ázsia-bajnoki ezüstérmes Habila Avuszajimannal találkozott.

Nem kezdte jól Végh élete első vb-jét, az első menetben 4 pontos válldobásra szaladt rá. De ahogyan azt tőle Somorján is láthattuk, sosem adja fel! A második három percben kitolással és intéssel zárkózott, levitellel egyenlített, újabb kitolással fordított (5:4). Az utolsó másodpercekben Habilának kockáztatnia kellett, amibe belefogta a magyar, Végh Richárd így 7:4-es sikerrel jutott tovább a nyolcaddöntőbe-

„Az első menetben nagyon izgultam, ez életem első világbajnoksága, és nem tudtam hozni a saját birkózásomat. Azért azt tudtam, hogy presszionálnom kell, toltam, dolgoztam rajta, aztán kicsit rászaladtam a válldobásra, ami szerintem inkább két pont volt, nem négy. A második menetben szerencsére már önmagamat hoztam, mint az Eb-n. Kurbanov következik, biztosan jó meccs lesz” – nyilatkozta Végh Richárd a selejtezőt követően.

A negyeddöntőért az idei Eb-n második, korábban 92 kilogrammban Európa-bajnok, és vb-második orosz Magomed Kurbanov következett. Végh Richárdnak ő már túl nagy falatnak bizonyult, az első menetben két levitellel és egy pörgetéssel hatpontos előnyre tett szert, s noha Végh ezúttal is mindent megtett, nem tudta megfogni az oroszt, aki végül 8:0-ra győzött. A magyar fiú a vigaszágban reménykedhet.

„Tudtam, hogy nagy iramot kell menjek, le kell fárasztanom. Az első meccsén ő is sokat kiadott magából, de összeszedte magát. Erősnek éreztem, voltak jó pillanataim, az ő birkózása valahogy mégis jobban érvényesült. Remekül kifogta az egy kart, nem bírtam semmit csinálni, sajnálom, hogy így alakult. Sűrű az águnk, a következő körben az olimpiai bajnok Tazsudinov ellen lép szőnyegre, nagyon nehéz mérkőzése lesz. Ha ezen túlverekedi magát, akkor még ott van az olimpiai bronzérmes iráni is, remélem, hogy bemegye a döntőbe, és birkózhatok holnap. Összességében örülök annak, hogy győztem és helyt álltam, de ha már itt van az ember, minél többet akar és éhes az éremre, szóval amiatt csalódott vagyok, hogy a második szintet nem tudtam megugorni, ebben nagyon reménykedtem” – értékelt Végh Richárd.

VILÁGBAJNOKSÁG, ZÁGRÁB

Szabadfogás

97 kg

Selejtező: Végh–Habila (kínai) 7:4. Nyolcaddöntő: Kurbanov (orosz)–Végh 8:0