Szilvássy Erik világbajnoki ezüstérmes Tiranában

„Nagyon bízom benne, hogy ez Szilvássy Erik világbajnoksága lesz” – nyilatkozta a Magyar Birkózók Szövetsége (MBSZ) szakmai igazgatója, Bácsi Péter a tiranai vb előtt. S bizony, úgy alakult, hogy ez Szilvássy Erik világbajnoksága lett! Merthogy a 29 éves birkózó fantasztikusan szerepelt a hétfői nyitó napon, a hozzá hasonlóan U23-as világ- és Európa-bajnok azeri Gurban Gurbanovot, az Ázsia-bajnok, vb-második üzbég Jalgasbay Berdimuratovot, majd a török Ahmet Yilmazt legyűrve, karrierje eddigi legjobb eredményét elérve beverekedte magát a kedd esti fináléba.

Általunk is ismert ellenféllel, a háromszoros vb-bronzérmes, kétszeres Ázsia-bajnoki második iráni Mohammadali Geraejjel kellett farkasszemet néznie. Emlékeznek Lőrincz Tamás olimpiai bajnoki elődöntőjére Tokióban, ahol végül aranyérem került a nyakába? Igazán erős, robbanékony iráni riválist győzött le óriási csatában 6:5-re. Nos, ő volt Mohammadali Geraej, aki rendkívül magabiztos teljesítményt nyújtva jutott be a tiranai döntőbe.

A mi szempontunkból sajnos nem alakultak jól az események: Geraej rendkívül dinamikusan lépett szőnyegre, előbb kiléptette, majd levitte, s onnan meg is pörgette a magyart. A levitel úgy jött össze neki, hogy Szilvássy válldobással próbálkozott, ez nem jött össze, és mögé került. Emiatt challenge-et kértek a magyarok, ám ezt elutasították, ezzel Geraej már 6:0-ra vezetett. Noha hatalmas iramban folytatódott az összecsapás, a következő helyzetből is az iráni szerzett pontot, egészen pontosan kettőt, a 8:0 pedig azt jelentette, hogy technikai tussal diadalmaskodott 1:35 perc alatt. Szilvássy Erik így is karrierje eddigi legjobb eredményét érte el, a nagyon szépen fénylő világbajnoki ezüstérmet szerezte meg Tiranában.

Kedden elkezdődött a női verseny, három magyar szereplővel. A háromszoros U23-as Európa-bajnoki bronzérmes Szabados Noémi bravúrgyőzelemmel nyitott, 6:2-re megverte az Eb-ezüstérmes fehérorosz Anasztaszija Zimjankovát. A folytatásban azonban kifogott rajta az Ázsia-bajnok mongol Bolortungalag Zorigt, ami egyben azt jelentette, hogy véget ér neki a vb, mivel legyőzője nem jutott be a döntőbe.

Az Európa-bajnoki ezüstérmes Bognár Erika (59 kg) és az Eb-harmadik Galambos Ramóna (55 kg) egyaránt szép győzelemmel nyitott, ám a következő körben mindketten kikaptak, egyformán japán birkózótól. Legyőzőjük mindazonáltal meg sem állt a döntőig, így szerdán ismét bizonyíthatnak, a vigaszágon vezethet az útjuk a bronzmérkőzésig.

BIRKÓZÁS

NEM OLIMPIAI SÚLYCSOPORTOS VILÁGBAJNOKSÁG, TIRANA

Kedd

Kötöttfogás

55 kg. Világbajnok: Eldaniz Azizli (Azerbajdzsán), 2. Poja Dad Marz (Irán), 3. Denis Miahai (Románia) és Emin Sefersajev (független egyéni induló)

63 kg. Vb: Nihat Mammadli (Azerbajdzsán), 2. Jerzset Zsarlikasszin (Kazahsztán), 3. Karen Aszlanjan (Örményország) és Szadik Lalajev (független egyéni induló)

72 kg. Vb: Ulvi Ganizade (Azerbajdzsán), 2. Ibrahim Ghanem (Franciaország), 3. Ali Arszalan (Szerbia) és Otar Abuladze (Grúzia), ...22. Vitek Amadeusz

82 kg. Döntő: Geraej–Szilvássy 8:0. Vb: 1. Mohammadali Geraej (Irán), 2. SZILVÁSSY ERIK (MAGYARORSZÁG), 3. Gela Bolkvadze (Grúzia) és Ahmet Yilmaz (Törökország)

Női birkózás

55 kg. Nyolcaddöntő: Galambos Ramóna–Hernández Guerra (mexikói) 8:0. Negyeddöntő: Kijoka (japán)–Galambos 11:0

59 kg. Selejtező: Bognár Erika–Brown Ton (jamaicai) 10:0. Nyolcaddöntő: Kinjo (japán)–Bognár 4:0-nál tus

72 kg. Nyolcaddöntő: Szabados Noémi–Zimjankova (fehérorosz) 6:2. Negyeddöntő: Zorigt (mongol)–Szabados 8:0