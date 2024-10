Szilvássy Erik nagy napja: világbajnoki döntőbe jutott Tiranában!

Zökkenőmentes rajttal nem lehet vádolni a tiranai világbajnokságot: a nemzetközi szövetség (UWW) először úgy sorsolt, hogy nem számolta bele a kiemelésbe a tavalyi vb-ért járó pontokat… Nem volt mit tenni, miután fény derült a hibára, meg kellett ismételni a folyamatot, aminek következtében meglehetősen „finom” párosítások is születtek: a szabadfogású 92 kilogrammosok között például a kétszeres olimpiai és négyszeres világbajnok orosz Abdulrasid Szadulajev szerdán rögtön az első körben találkozik az olimpiai és háromszoros vb-aranyérmes amerikai David Taylorral.

A kötöttfogású 82 kilogrammos mezőny első kiemeltjének, az Eb-bronzérmes Szilvássy Eriknek nem jött rosszul az újrasorsolás, így elkerülte a háromszoros vb-bronzérmes, kétszeres Ázsia-bajnoki második iráni Mohammadali Geraejt, aki a másik ágon be is jutott a döntőbe. De a BHSE sportolóját sem kellett félteni, egész nap fantasztikusan birkózott: előbb a hozzá hasonlóan U23-as világ- és Európa-bajnok azeri Gurban Gurbanovot, majd az Ázsia-bajnok, vb-második üzbég Jalgasbay Berdimuratovot is legyűrte, utóbbit ráadásul simán, 6:1-re. Így aztán következhetett az elődöntő, ezzel együtt a török Ahmet Yilmaz, aki eddig nem ért el kiemelkedő nemzetközi eredményt, ezért aztán Szilvássy számított a mérkőzés esélyesének, még úgy is, hogy a török a negyeddöntőben megverte az idei Európa-bajnokság ezüstérmesét, az orosz Iszlam Alijevet.

Az elődöntőben Szilvássy, vagy ahogyan sokan becézik, „Szilva”, kétpontos válldobással lepte meg a törököt, és később hiába nem tudott akciót végrehajtani lentről, ez elegendő volt a győzelem megszerzéséhez: a 29 éves magyar kiválóság 3:2-re diadalmaskodott, és karrierje eddigi legnagyobb sikerét elérve világbajnoki döntőbe jutott. Kedd este tehát jöhet a Szilvássy–Geraej összecsapás a vb-címért.

Mi, magyarok egyébként jól ismerjük az iránit, hiszen 2021-ben, a tokiói olimpia elődöntőjében Lőrincz Tamás épp ellene nyert hatalmas csatában 6:5-re, óriási lépést megtéve az aranyéremért, amelyet, mint tudjuk, meg is szerzett a japán fővárosban.

A versenynap másik magyarja, Vitek Amadeusz (72 kg) egy vereség után búcsúzott.

BIRKÓZÁS

NEM OLIMPIAI SÚLYCSOPORTOS VILÁGBAJNOKSÁG, TIRANA

Kötöttfogás

Hétfő

72 kg. Selejtező: Gobadze (grúz)–Vitek Amadeusz 4:1

82 kg. Nyolcaddöntő: Szilvássy Erik–Gurbanov (azeri) 2:1. Negyeddöntő: Szilvássy–Berdimuratov (üzbég) 6:1. Elődöntő: Szilvássy–Yilmaz (török) 3:2