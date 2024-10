Galambos Ramóna az ötödik helyen végzett a birkózó-vb-n

Az Európa-bajnoki bronzérmes Galambos Ramóna kedden egy-egy győzelemmel és vereséggel vigaszágas lett a tiranai világbajnokságon, s mint megírtuk, szerdán a junior Eb-harmadik északmacedón Veronika Rjabovolova ellen elért magabiztos sikerével kiharcolta, hogy szőnyegre léphessen a bronzmérkőzésen, mégpedig Tokió ezüstérmese, a háromszoros Európa-bajnok, kétszeres világbajnoki bronzérmes fehérorosz Irina Kuracskina ellen.

Kiélezetten kezdődött az összecsapás, felmérték egymást a felek. A BHSE sportolója próbált minél közelebb kerülni ellenfeléhez, ám Kuracskina remekül védekezett. A magyar hölggyel szemben rendelték el először az aktivitási időt, amelyben nem tudott akciót végrehajtani, így a fehérorosz jutott előnyhöz (0:1). Kuracskina lerántotta Galambost, és sikeresen vitte le (0:3). A rivális lábra is eredményesen támadt, újabb két pont illette (0:5), ám ebből a helyzetből Galambos kiválóan kontrázott, tusveszélyes pozícióba fordította (2:5). A második három percben is inkább a fehérorosz dominált, ennek ellenére Galambos kitolta őt (3:5). Ennél közelebb azonban nem tudott zárkózni, így be kellett érnie a világbajnoki ötödik helyezéssel. A 28 éves sportoló pályafutása során másodszor érte el ezt az eredményt, legutóbb 2016-ban, Budapesten volt képes ugyanerre.

Pénteken elkezdődött a szabadfogású verseny, egyedül Európa-bajnoki ötödik helyezettünk, Kuramagomedov Murad (79 kg) tudta sikerrel venni az első akadályt, szép győzelmet aratott az idei U23-as Ázsia-bajnok kínai Cao Nan felett. Az idei felnőtt Ázsia-bajnokkal, a kétszeres vb-ezüstérmes iráni Mohammad Nohadilarimivel viszont már nem bírt, 3:0-s vereséget szenvedett, így már csak a vigaszágban reménykedhetett. Nohadilarimitől bravúrra volt szükség a döntőbe jutáshoz, hiszen a negyeddöntőben az olimpiai és hatszoros világbajnok amerikai klasszissal, Jordan Burroughszal találkozott. Kiélezett összecsapáson ugyan, de nyert az iráni, ám a következő körben megállította őt a világbajnoki ezüstérmes, négyszeres Eb-harmadik grúz Avtandil Kentcsadze, ez egyben azt is jelentette, hogy Kurmagomedovnak véget ért a vb.

Másik két szabadfogású versenyzőnk, Halidov Gamzatgadzsi (61 kg) és Juhász Balázs (92 kg) egy-egy vereséget követően búcsúzott. Ugyanerre a sorsra jutott az Eb-ezüstérmes Bognár Erika (59 kg) is, aki a vigaszágon tussal kikapott a németek kétszeres Eb-bronzérmesétől, Elena Bruggertől.

Csütörtökön így egyetlen sportolónkért sem szoríthatunk, tehát a magyar válogatottnak Galambos ötödik helyével és Szilvássy Erik (kötöttfogás, 82 kg) ezüstérmével befejeződött a világbajnokság.

BIRKÓZÁS

NEM OLIMPIAI SÚLYCSOPORTOS VILÁGBAJNOKSÁG, TIRANA

Szerda

Szabadfogás

61 kg. Selejtező: Eloyan (francia)–Halidov Gamzatgadzsi 7:5

79 kg. A 16 közé jutásért: Kuramagomedov Murad–Cao (kínai) 5:0. Nyolcaddöntő: Nohodilarimi (iráni)–Kuramagomedov 3:0

92 kg. Nyolcaddöntő: Honis (olasz)–Juhász Balázs 11:0

Női birkózás

55 kg. Vigaszág: Galambos–Rjabovolova (északmacedón) 7:1. Bronzmérkőzés: Kuracskina (független egyéni induló)–Galambos 5:3

59 kg. Vigaszág: Brugger (német)–Bognár 4:1-nél tus.