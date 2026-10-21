Elképesztő góltermést hoz a BL idei alapszakasza – érdekességek a keddi játéknap után

A Liverpool fiatal játékosa, a mindössze 18 éves Rio Ngumoha a 2008–2009-es idény óta a legfiatalabb játékos, aki egy Bajnokok Ligája-mérkőzésen legalább öt sikeres cselt (7), legalább tíz labdaérintést az ellenfél tizenhatosán belül (12), valamint két gólpasszt jegyzett.

1 - 18-year-old Rio Ngumoha is the youngest player on record since 2008-09 to complete 5+ dribbles (7), have 10+ touches in the opposition box (12) and register an assist (2) in a UEFA Champions League match. Fearless. https://t.co/VSZ4aKVHLt — OptaJoe (@OptaJoe) October 20, 2026

A Bajnokok Ligája 2024–2025-ös idényétől bevezetett új lebonyolítási rendszerben egyre több gól születik, a mostani kiírásban pedig már történelmi rekordot jelentő átlagot produkál a mezőny – hívta fel rá a figyelmet a BBC. A sorozatban eddig 187 találat esett, ami mérkőzésenként 4.16 gólos átlagot jelent. Ennél magasabb mutató még nem volt a BL történetében, és az európai klubfutball legrangosabb kupasorozatának teljes történetét tekintve is csak az 1959–1960-as (4.19), illetve az 1955–1956-os (4.38) idényben jegyeztek fel ennél jobb átlagot. Ráadásul ebben az idényben még egyetlen gól nélküli döntetlen sem született.

4.2 - There's been 187 goals scored in 45 games in the UEFA Champions League this season. At 4.2 goals per game, it's the most in a European Cup campaign since 1959-60 (also 4.2 per game). Entertainment. https://t.co/sHl88U2c0r — OptaJoe (@OptaJoe) October 20, 2026

Alexis Mac Allister mind a nyolc Bajnokok Ligájában szerzett gólját az Anfieldben szerezte. A Liverpool világbajnok argentin középpályása ezzel rekordot állított fel: korábban még egyetlen játékos sem szerzett ennyi gólt a BL történetében úgy, hogy valamennyit ugyanabban a stadionban érte el.

8 - All eight of Alexis Mac Allister's UEFA Champions League goals have been scored at Anfield. It's the most goals scored by a player in Champions League history with all of them coming at the same stadium. Homely. https://t.co/eUrUr96nuJ — OptaJoe (@OptaJoe) October 20, 2026



A Slavia Praha nigériai tinédzsere, Mubarak Suleiman lett az első nigériai utánpótláskorú játékos Alex Iwobi 2016 márciusi szereplése óta, aki kezdőként lépett pályára a Bajnokok Ligájában. Az Arsenal akkori futballistája a Barcelona elleni mérkőzésen kapott helyet a kezdőcsapatban, a 19 éves Suleiman pedig a Fenerbahce ellen kapott lehetőséget.

19 - Slavia Prague's Mubarak Suleiman is the first 🇳🇬 Nigerian teenager to start a UEFA Champions League match since Alex Iwobi in March 2016 for Arsenal against Barcelona. Opportunity. https://t.co/NDqEjfQ0Xb — OptaJoe (@OptaJoe) October 20, 2026

Lamine Yamal a mostani idényben már tíz gólnál és tíz gólpassznál jár valamennyi sorozatot figyelembe véve. A Barcelona világ- és Európa-bajnok spanyol támadója elsőként érte el a két számjegyű mutatót mindkét kategóriában az európai öt elitliga játékosait figyelembe véve.

10 - Lamine Yamal 🇪🇸 suma 10 goles y 10 asistencias en todas las competiciones esta temporada. Se ha convertido en el primer jugador de las cinco grandes ligas de Europa que alcanza la doble cifra en ambos registros en la presente temporada. Despliegue. https://t.co/P3ZsTvM3rO — OptaJose (@OptaJose) October 20, 2026

A Paris Saint-Germain immár 13 mérkőzés óta veretlen a Bajnokok Ligájában: ezalatt kilenc győzelmet aratott és négyszer játszott döntetlent. A párizsi gárda ezzel beállította klubrekordját, amelyet a 2012–2013-as és a 2013–2014-es idényben tudott felmutatni a sorozatban.

PSG are now unbeaten in each of their last 13 Champions League games (W9 D4), equaling their club record set across 2012/13 and 2013/14. 👏 — Squawka (@Squawka) October 20, 2026

BAJNOKOK LIGÁJA

ALAPSZAKASZ, 3. FORDULÓ, keddi mérkőzések

Roma (olasz)–Slovan Bratislava (szlovák) 4–0 (Hermoso 22., Molina 39., Pisilli 53., Malen 58. – 11-esből)

Porto (portugál)–PSV (holland) 0–1 (Til 57.)

Liverpool (angol)–Villarreal (spanyol) 4–3 (A. Mac Allister 36., 65., R. Araújo 45+2., Wirtz 69., ill. Mikautadze 4., Cardona 29., Oluwaseyi 87.)

Manchester City (angol)–AEK Athén (görög) 5–1 (Anderson 12., Foden 34., 65., 76., Cherki 57., ill. Piliosz 52.)

Paris Saint-Germain (francia)–Barcelona (spanyol) 4–2 (D. Doué 38., L. Hernandez 72., Vitinha 81., F. Ruiz 88., ill. Espart 55., Yamal 80.)

Napoli (olasz)–Bodö/Glimt (norvég) 4–3 (Politano 1., McTominay 41., 75., Björtuff 88. – öngól, ill. Hauge 27., Helmersen 63., Fet 90+4.)

VfB Stuttgart (német)–Atlético Madrid (spanyol) 1–1 (Leweling 36., ill. J. Álvarez 47.)

Fenerbahce (török)–Slavia Praha (cseh) 2–2 (Aydin 4. Greenwood 11., ill. Provod 15., Kacor 90.)

Sabah (azeri)–Borussia Dortmund (német) 1–2 (McCarthy 39., ill. Guirassy 10., 53.)