Nemzeti Sportrádió

Nézze meg a keddi BL-játéknap összes gólját egy helyen! – VIDEÓ

H. Á.H. Á.
2026.10.21. 06:30
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Lucas Hernández (21) is gólt ünnepelhetett (Fotó: Getty Images)
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Bajnokok Ligája BL gólvideó
Tovább javult a Bajnokok Ligája alapszakaszának meccsenkénti gólátlaga: kedden, a 3. forduló első játéknapjának kilenc meccsén kereken 40 találat esett, s így már 4.15 az átlag az alapszakasz eddigi 45 mérkőzésén. Mutatjuk a keddi mérkőzések összefoglalóit, benne az összes találattal.

 

BAJNOKOK LIGÁJA
ALAPSZAKASZ, 3. FORDULÓ
Fenerbahce (török)–Slavia Praha (cseh) 2–2 (Oguz Aydin 4., Greenwood 11., ill. Provod 15., Kacor 90.)

Sabah (azeri)–Borussia Dortmund (német) 1–2 (McCarthy 39., ill. Guirassy 10., 53.)


Roma (olasz)–Slovan Bratislava (szlovák) 4–0 (Hermoso 22., Molina 39., Pisilli 53., Malen 58. – 11-esből)

Liverpool (angol)–Villarreal (spanyol) 4–3 (A. Mac Allister 36., 65., R. Araújo 45+2., Wirtz 69., ill. Mikautadze 4., Cardona 29., Oluwaseyi 87.)

Manchester City (angol)–AEK Athén (görög) 5–1 (Anderson 12., Foden 34., 65., 76., Cherki 57., ill. Piliosz 52.)

Paris Saint-Germain (francia)–Barcelona (spanyol) 4–2 (D. Doué 38., L. Hernandez 72., Vitinha 81., F. Ruiz 88., ill. Espart 55., Yamal 80.)

Porto (portugál)–PSV (holland) 0–1 (Til, 57.)

Napoli (olasz)–Bodö/Glimt (norvég) 4–3 (Politano 1., McTominay 41., 75., Björtuft 88. – öngól, ill. Hauge 27., Helmersen 63., Brunstad Fet 90+4.)

VfB Stuttgart (német)–Atlético Madrid (spanyol) 1–1 (Leweling 36., ill. J. Álvarez 47.)

 

 

 

Bajnokok Ligája BL gólvideó
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