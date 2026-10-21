„Nem hiszem, hogy bárkitől is elvettem volna a reflektorfényt” – a Barca elleni meccs legjobbjának választott Doué

„A Párizs egy nagyon jól felkészített csapat. Az eredmény ellenére is nagyon jól helytálltunk. Mindkét csapat szereti, ha nála van a labda. Jó próbatétel volt, és szerintem jól játszottunk. Tudtuk, mire számíthatunk, amikor a kétszeres BL-győztes otthonában, a szurkolóik előtt lépünk pályára. Győzelmet vagy döntetlent szerettünk volna, de így is rendben van. Most meglátjuk, mit mond az edző, mit kell javítanunk” – idézi az UEFA honlapja Raphinhát. A Barcelona brazil csapatkapitánya hozzátette: „Csak három pontot vesztettünk. Most fel kell készülnünk az El Clásicóra. Konacentrálnunk kell.”

Hansi Flick, a Barcelona vezetőedzője így értékelt: „Mindkét csapat fantasztikus mérkőzést játszott. Szerintem a labdabirtoklás során néhány hibát elkövettünk. Elemeznünk kell a mérkőzést, de sok pozitívumot is láttam. Ez egy nagyszerű próbatétel volt számunkra. Láttuk, mit kell jobban csinálnunk, és ezt is fogjuk tenni. Amit az elmúlt néhány hétben a hozzáállás és a játékminőség kapcsán elértünk, az hihetetlen volt. Megpróbáltunk úgy játszani, ahogyan szeretnénk, nagyon magas presszinget alkalmaztunk.”

A német tréner kitért a kezdőcsapat összeállítására is. A katalánoknál többek között Rodri is csak a kispadon kezdett. „Voltak sérültjeink, mint Eric García és Jules Koundé is. A szélső védőink fantasztikus mérkőzést játszottak, különösen Xavi Espart. A teljesítménye egyszerűen fantasztikus volt. Úgy tűnik, mintha már 3–4 szezont játszana ebben a csapatban.”

A PSG szűk 15 perc alatt háromszor beköszönt, erről is elmondta véleményét Flick: „A csapat az utolsó 10 percben kissé lehangolt volt, és éppen akkor kaptuk a negyedik gólt. Nem a negatívumokra koncentrálok. Megvizsgáljuk, mit tudunk javítani, és azt is fogjuk tenni.” Míg saját csapata támadójátéka kapcsán megjegyezte: „ha az első két mérkőzésről lenne szó, akkor az elszalasztott helyzeteket gólra váltottuk volna. Nyugodtabbnak kell lennünk, jobban össze kell hangolódnunk, és csökkentenünk kell a köztünk lévő távolságokat. Időnként határozottabban kell cselekednünk, és meg kell lennie bennünk annak a meggyőződésnek, hogy gólt szerzünk, amikor az ilyen helyzetekbe kerülünk. Pontosan úgy, ahogy a Párizstól láthattuk. A mérkőzés csúcsszínvonalú volt. De a PSG bebizonyította, hogy jelenleg ők a jobb csapat. A bajnoki címeket júniusban nyerik meg, nem októberben. Különösen a Bajnokok Ligáját. Továbbra is optimistán tekintek a jövőnkre”.

A Barcelona edzője kiemelte a csapatát ért fokozott terhelést. Ráadásul a katalánok a hétvégi Real Betis elleni találkozót követően egy adminisztratív probléma miatt nem szállhattak fel, két órát várakoztak a reptéren, aztán végül Sevillában töltötték az estét. „Ez nem kifogás, de meg kell értenünk, hogy azért követtünk el hibákat, mert nem vagyunk kipihentek. Hihetetlen volt az a terhelés, amit a csapatnak az elmúlt néhány hétben kellett elviselnie”.

Gerard Martín, a Barcelona védője röviden értékelt. „nehéz mérkőzés volt. Mindkét csapatnak voltak jó pillanatai és mindkét oldalon rengeteg hely volt. Az apró részletek és a lehetőségek kihasználása döntött. Kijavítjuk a hibákat, október van, és még van hova fejlődnünk.”

„Harcoltunk, de apró részletek döntötték el a mérkőzést. Tovább fogunk fejlődni. A gól vegyes érzéseket keltett bennem, mert a győzelem az elsődleges, de örülök az első Bajnokok Ligája-gólomnak” – mondta a Barcelona első találatát szerző Xavi Espart.

Végül röviden Anthony Gordon is értékelt: „A PSG megérdemelten nyert. Az elmúlt két évben ők voltak a legyőzendő csapat, és az is maradnak. Jobbnak kell lennünk. Nekünk kell a legyőzendő csapattá válnunk.”