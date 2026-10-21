Nemzeti Sportrádió

„Nem hiszem, hogy bárkitől is elvettem volna a reflektorfényt” – a Barca elleni meccs legjobbjának választott Doué

B. A. P.B. A. P.
2026.10.21. 08:37
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Desiré Doué lett a mérkőzés legjobbja (Fotó: Getty Images)
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Raphinha Luis Enrique Bajnokok Ligája BL-alapszakasz Barcelona Hans-Dieter Flick PSG Fabián Ruiz
Mint ismert, a PSG a Manchester City után a Barcelonát is 4–2-re verte a Bajnokok Ligája alapszakaszában. A párizsiak részéről Fabián Ruiz, Désiré Doué és Luis Enrique értékelt, míg a vendégek közül Anthony Gordon, Hansi Flick, Raphinha és Gerard Martin is megszólalt.

„A Párizs egy nagyon jól felkészített csapat. Az eredmény ellenére is nagyon jól helytálltunk. Mindkét csapat szereti, ha nála van a labda. Jó próbatétel volt, és szerintem jól játszottunk. Tudtuk, mire számíthatunk, amikor a kétszeres BL-győztes otthonában, a szurkolóik előtt lépünk pályára. Győzelmet vagy döntetlent szerettünk volna, de így is rendben van. Most meglátjuk, mit mond az edző, mit kell javítanunk” – idézi az UEFA honlapja Raphinhát. A Barcelona brazil csapatkapitánya hozzátette: „Csak három pontot vesztettünk. Most fel kell készülnünk az El Clásicóra. Konacentrálnunk kell.”

Hansi Flick, a Barcelona vezetőedzője így értékelt: „Mindkét csapat fantasztikus mérkőzést játszott. Szerintem a labdabirtoklás során néhány hibát elkövettünk. Elemeznünk kell a mérkőzést, de sok pozitívumot is láttam. Ez egy nagyszerű próbatétel volt számunkra. Láttuk, mit kell jobban csinálnunk, és ezt is fogjuk tenni. Amit az elmúlt néhány hétben a hozzáállás és a játékminőség kapcsán elértünk, az hihetetlen volt. Megpróbáltunk úgy játszani, ahogyan szeretnénk, nagyon magas presszinget alkalmaztunk.”

A német tréner kitért a kezdőcsapat összeállítására is. A katalánoknál többek között Rodri is csak a kispadon kezdett. „Voltak sérültjeink, mint Eric García és Jules Koundé is. A szélső védőink fantasztikus mérkőzést játszottak, különösen Xavi Espart. A teljesítménye egyszerűen fantasztikus volt. Úgy tűnik, mintha már 3–4 szezont játszana ebben a csapatban.”

A PSG szűk 15 perc alatt háromszor beköszönt, erről is elmondta véleményét Flick: „A csapat az utolsó 10 percben kissé lehangolt volt, és éppen akkor kaptuk a negyedik gólt. Nem a negatívumokra koncentrálok. Megvizsgáljuk, mit tudunk javítani, és azt is fogjuk tenni.” Míg saját csapata támadójátéka kapcsán megjegyezte: „ha az első két mérkőzésről lenne szó, akkor az elszalasztott helyzeteket gólra váltottuk volna. Nyugodtabbnak kell lennünk, jobban össze kell hangolódnunk, és csökkentenünk kell a köztünk lévő távolságokat. Időnként határozottabban kell cselekednünk, és meg kell lennie bennünk annak a meggyőződésnek, hogy gólt szerzünk, amikor az ilyen helyzetekbe kerülünk. Pontosan úgy, ahogy a Párizstól láthattuk. A mérkőzés csúcsszínvonalú volt. De a PSG bebizonyította, hogy jelenleg ők a jobb csapat. A bajnoki címeket júniusban nyerik meg, nem októberben. Különösen a Bajnokok Ligáját. Továbbra is optimistán tekintek a jövőnkre”.

A Barcelona edzője kiemelte a csapatát ért fokozott terhelést. Ráadásul a katalánok a hétvégi Real Betis elleni találkozót követően egy adminisztratív probléma miatt nem szállhattak fel, két órát várakoztak a reptéren, aztán végül Sevillában töltötték az estét. „Ez nem kifogás, de meg kell értenünk, hogy azért követtünk el hibákat, mert nem vagyunk kipihentek. Hihetetlen volt az a terhelés, amit a csapatnak az elmúlt néhány hétben kellett elviselnie”.

Gerard Martín, a Barcelona védője röviden értékelt. „nehéz mérkőzés volt. Mindkét csapatnak voltak jó pillanatai és mindkét oldalon rengeteg hely volt. Az apró részletek és a lehetőségek kihasználása döntött. Kijavítjuk a hibákat, október van, és még van hova fejlődnünk.”

„Harcoltunk, de apró részletek döntötték el a mérkőzést. Tovább fogunk fejlődni. A gól vegyes érzéseket keltett bennem, mert a győzelem az elsődleges, de örülök az első Bajnokok Ligája-gólomnak” – mondta a Barcelona első találatát szerző Xavi Espart.

Végül röviden Anthony Gordon is értékelt: „A PSG megérdemelten nyert. Az elmúlt két évben ők voltak a legyőzendő csapat, és az is maradnak. Jobbnak kell lennünk. Nekünk kell a legyőzendő csapattá válnunk.”

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A katalánok már nem hibátlanok az idényben, a címvédő négy gólt rámolt be a BL-alapszakasz egyik slágermeccsén, melyen három játékost is sérülés miatt kellett lecserélni.

Fabián Ruiz, a PSG középpályása a Movistarnak értékelt: „Elégedett vagyok a mérkőzéssel és a győzelemmel. Nagyszerű ellenféllel álltunk szemben. Az első félidőben mi voltunk a frissebbek, ezért is volt ennyi labdaszerzésünk. Ők is nagyon jól játszottak. Kényelmesen éreztük magunkat a középső védővonalban. Nem érezzük magunkat felsőbbrendűnek egyetlen csapatnál sem, de bízunk magunkban. Mindenkiben, aki a kezdőcsapatban játszik, és aki a kispadról áll be, de még hosszú út áll előttünk.”

A mérkőzés legjobbjának választott Désiré Doué a Canal+-nak nyilatkozott. „Mindent beleadunk a pályán, és az eredmények is ezt bizonyítják. Koncentráltak maradunk, éhesek vagyunk a sikerre. Ma este nyernünk kellett, és ezt meg is tettük, így nagyon boldogok vagyunk. Fejlődök, és továbbra is segítek a csapatnak. Számomra a legfontosabb, hogy segítsek a csapatnak, és csatárként ezt gólokkal és gólpasszokkal szeretném megtenni. Néha sikerül is. Ha nem, akkor más módon segítek a csapatnak. A saját játékomat játszom. Ma este a legfontosabb a győzelem volt.”

„Ki kell emelnünk az egész csapat teljesítményét, a győzelem nem csak nekem köszönhető. Hihetetlen volt, ahogyan a védőink, a középpályásaink és a támadóink dolgoztak. Ma mindannyian elvégeztük a feladatunkat. Soha nem érezzük úgy, hogy tehetetlenek lennénk, vagy hogy bármilyen szempontból legyőztek volna minket. Tudjuk, hogy bármikor gólt tudunk szerezni” – emelte ki Fabián Ruizhoz hasonlóan Doué is a párizsiak mentalitását.

A fiatal franciát aztán Lamine Yamalhoz hasonlították, de gyorsan lerendezte a kérdést. „Ez nem a Doué kontra Lamine Yamal mérkőzés volt. Hanem a PSG kontra Barça. Nem hiszem, hogy bárkitől is elvettem volna a reflektorfényt. A saját futballomat játszom a csapatomért. Lamine természetesen remek játékos, és a Barcelonában rengeteg kiváló játékos van, szóval, gratulálok nekik.”

Luis Enrique, a Paris Saint-Germain vezetőedzője is megszólalt. „Nem lehet a csapatot kizárólag az eredmény alapján megítélni. Engem az érdekel, hogy a csapatom hogyan tud játszani. Több alkalommal is az ő térfelükön szereztük vissza a labdát, sikerült helyzeteket kialakítanunk. Aztán sikerült átvészelnünk a nehéz időszakokat is, amikor a Barcelona dominált. Jól reagálnunk erre, és gólt szereznünk, amikor igazán számított. Ez jól mutatja, milyen csapat vagyunk. Agresszívek voltunk, kihasználtuk a szurkolóink támogatását; ez megkönnyíti a nyomásgyakorlást és az intenzív játékot. A barcelonai csapat egyéni és kollektív kvalitásai jól mutatják, milyen jó csapat vagyunk, és milyen jól teljesítettünk ma este.”

A PSG a legutóbbi két idényben úgy nyert BL-t, hogy egyszer sem sikerült az alapszakaszban a legjobb nyolc között végeznie. Luis Enrique ezúttal is óvatosságra int: „két mérkőzést játszottunk az A-csoportba sorolt csapatok ellen. De emlékeztetnem kell rá mindenkit, hogy a tavalyi BL-idény ezen szakaszában ugyanennyi pontunk volt, mégse jutottunk be a legjobb nyolc közé. Ez a mérkőzés nem döntő jelentőségű, a legfontosabbak az áprilisi mérkőzések lesznek. Akkor éri el a verseny a csúcspontját, amikor eljutunk a kieséses szakaszba. Azon a pillanatban a legjobb formánkat szeretnénk hozni.”

Luis Enrique végül kiemelte csapata védekezését: „Az a tény, hogy a Barcelona, annak ellenére, hogy ebben a szezonban rengeteg gólt szerzett, ellenünk csak két gólt lőtt, jól mutatja, milyen lenyűgöző volt ma a teljesítményünk. A Barcelona is remekül játszott. Ez egy igazán, igazán magas színvonalú mérkőzés volt. Nagyon boldog vagyok.”

A Paris az elmúlt hat Barcelona elleni találkozójából csak egyet veszített el: négyet megnyert, egy pedig döntetlennel zárult. Továbbá a PSG beállította saját klubrekordját, miszerint 13 Bajnokok Ligája-mérkőzésen veretlen maradt (9 győzelem, 4 döntetlen). Ilyen hosszú sorozata eddig csak egyszer volt a franciáknak, a 2012–2013-as és a 2013–2014-es idény során.

BAJNOKOK LIGÁJA
ALAPSZAKASZ, 3. FORDULÓ
PARIS SAINT-GERMAIN (francia)–BARCELONA (spanyol) 4–2 (1–0)
Párizs, Parc des Princes, 47 421 néző Vezette: Oliver (angol)
PSG: Szafonov – Hakimi, Marquinhos (Zabarnij, 59.), Pacho, L. Hernandez (Mayulu, 78.) – Joao Neves, Vitinha, F. Ruiz – D. Doué (Zaire-Emery, 78.), O. Dembélé (F. Torres, 20.), Kvarachelia (Akliouche, 59.). Vezetőedző: Luis Enrique
BARCELONA: J. García – Espart (Balde, 74.), Cubarsí, G. Martín, J. Cancelo – Bernal (Rodri, 60.), Pedri (Gavi, 60.) – Yamal, Olmo (Fermín López, 27.), Gordon – Raphinha (Adeyemi, 60.). Vezetőedző: Hansi Flick
Gólszerző: D. Doué (38.), L. Hernandez (72.), Vitinha (81.), F. Ruiz (86.), ill. Espart (55.), Yamal (79.)

Raphinha Luis Enrique Bajnokok Ligája BL-alapszakasz Barcelona Hans-Dieter Flick PSG Fabián Ruiz
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