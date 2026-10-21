„Nem hiszem, hogy bárkitől is elvettem volna a reflektorfényt” – a Barca elleni meccs legjobbjának választott Doué
„A Párizs egy nagyon jól felkészített csapat. Az eredmény ellenére is nagyon jól helytálltunk. Mindkét csapat szereti, ha nála van a labda. Jó próbatétel volt, és szerintem jól játszottunk. Tudtuk, mire számíthatunk, amikor a kétszeres BL-győztes otthonában, a szurkolóik előtt lépünk pályára. Győzelmet vagy döntetlent szerettünk volna, de így is rendben van. Most meglátjuk, mit mond az edző, mit kell javítanunk” – idézi az UEFA honlapja Raphinhát. A Barcelona brazil csapatkapitánya hozzátette: „Csak három pontot vesztettünk. Most fel kell készülnünk az El Clásicóra. Konacentrálnunk kell.”
Hansi Flick, a Barcelona vezetőedzője így értékelt: „Mindkét csapat fantasztikus mérkőzést játszott. Szerintem a labdabirtoklás során néhány hibát elkövettünk. Elemeznünk kell a mérkőzést, de sok pozitívumot is láttam. Ez egy nagyszerű próbatétel volt számunkra. Láttuk, mit kell jobban csinálnunk, és ezt is fogjuk tenni. Amit az elmúlt néhány hétben a hozzáállás és a játékminőség kapcsán elértünk, az hihetetlen volt. Megpróbáltunk úgy játszani, ahogyan szeretnénk, nagyon magas presszinget alkalmaztunk.”
A német tréner kitért a kezdőcsapat összeállítására is. A katalánoknál többek között Rodri is csak a kispadon kezdett. „Voltak sérültjeink, mint Eric García és Jules Koundé is. A szélső védőink fantasztikus mérkőzést játszottak, különösen Xavi Espart. A teljesítménye egyszerűen fantasztikus volt. Úgy tűnik, mintha már 3–4 szezont játszana ebben a csapatban.”
A PSG szűk 15 perc alatt háromszor beköszönt, erről is elmondta véleményét Flick: „A csapat az utolsó 10 percben kissé lehangolt volt, és éppen akkor kaptuk a negyedik gólt. Nem a negatívumokra koncentrálok. Megvizsgáljuk, mit tudunk javítani, és azt is fogjuk tenni.” Míg saját csapata támadójátéka kapcsán megjegyezte: „ha az első két mérkőzésről lenne szó, akkor az elszalasztott helyzeteket gólra váltottuk volna. Nyugodtabbnak kell lennünk, jobban össze kell hangolódnunk, és csökkentenünk kell a köztünk lévő távolságokat. Időnként határozottabban kell cselekednünk, és meg kell lennie bennünk annak a meggyőződésnek, hogy gólt szerzünk, amikor az ilyen helyzetekbe kerülünk. Pontosan úgy, ahogy a Párizstól láthattuk. A mérkőzés csúcsszínvonalú volt. De a PSG bebizonyította, hogy jelenleg ők a jobb csapat. A bajnoki címeket júniusban nyerik meg, nem októberben. Különösen a Bajnokok Ligáját. Továbbra is optimistán tekintek a jövőnkre”.
A Barcelona edzője kiemelte a csapatát ért fokozott terhelést. Ráadásul a katalánok a hétvégi Real Betis elleni találkozót követően egy adminisztratív probléma miatt nem szállhattak fel, két órát várakoztak a reptéren, aztán végül Sevillában töltötték az estét. „Ez nem kifogás, de meg kell értenünk, hogy azért követtünk el hibákat, mert nem vagyunk kipihentek. Hihetetlen volt az a terhelés, amit a csapatnak az elmúlt néhány hétben kellett elviselnie”.
Gerard Martín, a Barcelona védője röviden értékelt. „nehéz mérkőzés volt. Mindkét csapatnak voltak jó pillanatai és mindkét oldalon rengeteg hely volt. Az apró részletek és a lehetőségek kihasználása döntött. Kijavítjuk a hibákat, október van, és még van hova fejlődnünk.”
„Harcoltunk, de apró részletek döntötték el a mérkőzést. Tovább fogunk fejlődni. A gól vegyes érzéseket keltett bennem, mert a győzelem az elsődleges, de örülök az első Bajnokok Ligája-gólomnak” – mondta a Barcelona első találatát szerző Xavi Espart.
Végül röviden Anthony Gordon is értékelt: „A PSG megérdemelten nyert. Az elmúlt két évben ők voltak a legyőzendő csapat, és az is maradnak. Jobbnak kell lennünk. Nekünk kell a legyőzendő csapattá válnunk.”
Fabián Ruiz, a PSG középpályása a Movistarnak értékelt: „Elégedett vagyok a mérkőzéssel és a győzelemmel. Nagyszerű ellenféllel álltunk szemben. Az első félidőben mi voltunk a frissebbek, ezért is volt ennyi labdaszerzésünk. Ők is nagyon jól játszottak. Kényelmesen éreztük magunkat a középső védővonalban. Nem érezzük magunkat felsőbbrendűnek egyetlen csapatnál sem, de bízunk magunkban. Mindenkiben, aki a kezdőcsapatban játszik, és aki a kispadról áll be, de még hosszú út áll előttünk.”
A mérkőzés legjobbjának választott Désiré Doué a Canal+-nak nyilatkozott. „Mindent beleadunk a pályán, és az eredmények is ezt bizonyítják. Koncentráltak maradunk, éhesek vagyunk a sikerre. Ma este nyernünk kellett, és ezt meg is tettük, így nagyon boldogok vagyunk. Fejlődök, és továbbra is segítek a csapatnak. Számomra a legfontosabb, hogy segítsek a csapatnak, és csatárként ezt gólokkal és gólpasszokkal szeretném megtenni. Néha sikerül is. Ha nem, akkor más módon segítek a csapatnak. A saját játékomat játszom. Ma este a legfontosabb a győzelem volt.”
„Ki kell emelnünk az egész csapat teljesítményét, a győzelem nem csak nekem köszönhető. Hihetetlen volt, ahogyan a védőink, a középpályásaink és a támadóink dolgoztak. Ma mindannyian elvégeztük a feladatunkat. Soha nem érezzük úgy, hogy tehetetlenek lennénk, vagy hogy bármilyen szempontból legyőztek volna minket. Tudjuk, hogy bármikor gólt tudunk szerezni” – emelte ki Fabián Ruizhoz hasonlóan Doué is a párizsiak mentalitását.
A fiatal franciát aztán Lamine Yamalhoz hasonlították, de gyorsan lerendezte a kérdést. „Ez nem a Doué kontra Lamine Yamal mérkőzés volt. Hanem a PSG kontra Barça. Nem hiszem, hogy bárkitől is elvettem volna a reflektorfényt. A saját futballomat játszom a csapatomért. Lamine természetesen remek játékos, és a Barcelonában rengeteg kiváló játékos van, szóval, gratulálok nekik.”
Luis Enrique, a Paris Saint-Germain vezetőedzője is megszólalt. „Nem lehet a csapatot kizárólag az eredmény alapján megítélni. Engem az érdekel, hogy a csapatom hogyan tud játszani. Több alkalommal is az ő térfelükön szereztük vissza a labdát, sikerült helyzeteket kialakítanunk. Aztán sikerült átvészelnünk a nehéz időszakokat is, amikor a Barcelona dominált. Jól reagálnunk erre, és gólt szereznünk, amikor igazán számított. Ez jól mutatja, milyen csapat vagyunk. Agresszívek voltunk, kihasználtuk a szurkolóink támogatását; ez megkönnyíti a nyomásgyakorlást és az intenzív játékot. A barcelonai csapat egyéni és kollektív kvalitásai jól mutatják, milyen jó csapat vagyunk, és milyen jól teljesítettünk ma este.”
A PSG a legutóbbi két idényben úgy nyert BL-t, hogy egyszer sem sikerült az alapszakaszban a legjobb nyolc között végeznie. Luis Enrique ezúttal is óvatosságra int: „két mérkőzést játszottunk az A-csoportba sorolt csapatok ellen. De emlékeztetnem kell rá mindenkit, hogy a tavalyi BL-idény ezen szakaszában ugyanennyi pontunk volt, mégse jutottunk be a legjobb nyolc közé. Ez a mérkőzés nem döntő jelentőségű, a legfontosabbak az áprilisi mérkőzések lesznek. Akkor éri el a verseny a csúcspontját, amikor eljutunk a kieséses szakaszba. Azon a pillanatban a legjobb formánkat szeretnénk hozni.”
Luis Enrique végül kiemelte csapata védekezését: „Az a tény, hogy a Barcelona, annak ellenére, hogy ebben a szezonban rengeteg gólt szerzett, ellenünk csak két gólt lőtt, jól mutatja, milyen lenyűgöző volt ma a teljesítményünk. A Barcelona is remekül játszott. Ez egy igazán, igazán magas színvonalú mérkőzés volt. Nagyon boldog vagyok.”
A Paris az elmúlt hat Barcelona elleni találkozójából csak egyet veszített el: négyet megnyert, egy pedig döntetlennel zárult. Továbbá a PSG beállította saját klubrekordját, miszerint 13 Bajnokok Ligája-mérkőzésen veretlen maradt (9 győzelem, 4 döntetlen). Ilyen hosszú sorozata eddig csak egyszer volt a franciáknak, a 2012–2013-as és a 2013–2014-es idény során.
BAJNOKOK LIGÁJA
ALAPSZAKASZ, 3. FORDULÓ
PARIS SAINT-GERMAIN (francia)–BARCELONA (spanyol) 4–2 (1–0)
Párizs, Parc des Princes, 47 421 néző Vezette: Oliver (angol)
PSG: Szafonov – Hakimi, Marquinhos (Zabarnij, 59.), Pacho, L. Hernandez (Mayulu, 78.) – Joao Neves, Vitinha, F. Ruiz – D. Doué (Zaire-Emery, 78.), O. Dembélé (F. Torres, 20.), Kvarachelia (Akliouche, 59.). Vezetőedző: Luis Enrique
BARCELONA: J. García – Espart (Balde, 74.), Cubarsí, G. Martín, J. Cancelo – Bernal (Rodri, 60.), Pedri (Gavi, 60.) – Yamal, Olmo (Fermín López, 27.), Gordon – Raphinha (Adeyemi, 60.). Vezetőedző: Hansi Flick
Gólszerző: D. Doué (38.), L. Hernandez (72.), Vitinha (81.), F. Ruiz (86.), ill. Espart (55.), Yamal (79.)