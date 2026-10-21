Nemzeti Sportrádió

Marko Nikolics: Túlságosan is tiszteltük a Manchester Cityt

T. Z.T. Z.
2026.10.21. 07:41
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Marko Nikolics (balra) pozitívumokat is látott a Manchester CIty elleni vereségben (Fotó: Getty Images)
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Bajnokok Ligája Marko Nikolics AEK Athén Enzo Maresca Manchester City
A Manchester City 5–1-re kiütötte a Varga Barnabással felálló AEK Athént a labdarúgó Bajnokok Ligája alapszakaszának 3. fordulójában kedd este. A mérkőzés után az angolokat irányító Enzo Maresca méltatta Phil Fodent, aki mesterhármast szerzett, míg az athéniak szerb mestere, Marko Nikolics leginkább amiatt volt elégedetlen, hogy csapata túlzottan is tisztelte ellenfelét.

„Az első naptól kezdve azt mondom, hogy az egyik legjobb angol játékosnak tartom – vágott bele Phil Foden méltatásába Enzo Maresca a Manchester City hivatalos honlapja szerint. – Tudom, milyen kiváló futballista, mi egyszerűen csak próbálunk segíteni neki, mert biztosak vagyunk benne, hogy ő is a segítségünkre lesz.”

A szakember ezen a vonalon megerősítette, hogy Foden az elmúlt két évben különböző nehézségekkel küzdött, a klubnál azonban továbbra is bíznak a képességeiben.

Maresca a folytatásban Rayan Cherki teljesítményét is dicsérte: „Rayan – a többiekhez hasonlóan – remekül játszott. Bizonyos pillanatokban pedig, például a góljával, komoly befolyást gyakorolt a mérkőzésre. Tudjuk, hogy bármikor képes valami különlegeset húzni.”

Az olasz szakember olyan kérdést is kapott a sajtótájékoztatón, hogy Cherki a jövőben megnyerheti-e az Aranylabdát: „Ezt nem tudom, csak annyit mondhatok, hogy a labdarúgás csapatsport, nem pedig egyéni. Haaland, Cherki és Elliot is kiváló játékos, de a keretben szereplő húsz-huszonöt futballistára kell gondolnunk.”

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Varga Barnabás kezdőként lépett pályára, Vitális Milán a hajrában állt be – nem volt esélye a görög csapatnak.

„Érdekes mérkőzés volt, amelyen a csapatok közötti minőség döntött – értékelt a mérkőzés után Marko Nikolics a görög Gazzetta szerint. – A saját játékunkat akartuk játszani, nem akartunk visszahúzódni. Voltak időszakok, amikor irányítottuk is a játékot, jól építettük a támadásainkat, és veszélyesek voltunk a kapura, de a City könyörtelenül érvényesítette a fölényét a kapu előtt. A labdabirtoklás 60–40 százalék volt a City javára, a kapura lövések aránya pedig 16–11. Ez azt mutatja, hogy nem egyszerűen túlélni jöttünk ide, hanem egy olyan csapattal találkoztunk, amely a legkisebb hibát is megbüntette. A City megérdemelten nyerte meg a mérkőzést.”

Az AEK szerb vezetőedzője kiemelte, hogy csapata talán túlzottan is tisztelte világhírű ellenfelét: „Most a görög bajnokságra és a következő mérkőzésünkre összpontosítunk. Ami most nem tetszett, az a túlzott tisztelet volt. Egyetlen sárga lapot sem kaptunk, ami azt jelzi, hogy túlságosan tiszteltük az ellenfelünket. Talán nagyobb bátorságra és merészségre lett volna szükségünk ahhoz, hogy elérjünk valamit.”

„Megőriztük a saját játékstílusunkat és identitásunkat, nem akartunk bekkelni és visszahúzódni csak azért, hogy túléljük a mérkőzést. Bizonyos mértékig sikerült is megvalósítanunk az elképzeléseinket. Képesek voltunk felépíteni a támadásainkat, és eljutottunk az ellenfél tizenhatosáig is. Ezt a statisztikák is mutatják, ami örömmel tölt el. Sikerült közel kerülnünk a kapujukhoz, de a City rendkívüli minősége döntőnek bizonyult. Egyéni hibák is akadtak, de pozitívumokat is láttam” – összegzett Nikolics az 5–1-es vereség után.

 

BAJNOKOK LIGÁJA
ALAPSZAKASZ, 3. FORDULÓ
Manchester City (angol)–AEK Athén (görög) 5–1 (2–0)
Manchester, Etihad Stadion, 40 042 néző. Vezette: Delajod (francia)
Manchester City: G. Donnarumma – R. Lewis, Dias (K. Braithwaite, 82.), Khusanov, Gvardiol (Vitor Reis, 72.) – E. Anderson, Enzo Fernández (Ait Nuri, 72.) – Allan Andrade, Cherki, Foden – F. Samba (McAidoo, 62.). Menedzser: Enzo Maresca
AEK Athén: Brignoli – Rota, Moukoudi, Filipe Relvas, Pilo – Majer, Arriaga (Gacsinovics, 83.), R. Marin (Koita, a szünetben), Joao Mário (Zubkov, 63.) – Varga B. (Zini, a szünetben), Jovics (Vitális, 83.). Vezetőedző: Marko Nikolics
Gólszerző: E. Anderson (12.), Foden (34., 65., 76.), Cherki (57.), ill. Pilo (52.)

 

 

Bajnokok Ligája Marko Nikolics AEK Athén Enzo Maresca Manchester City
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