Marko Nikolics: Túlságosan is tiszteltük a Manchester Cityt

„Az első naptól kezdve azt mondom, hogy az egyik legjobb angol játékosnak tartom – vágott bele Phil Foden méltatásába Enzo Maresca a Manchester City hivatalos honlapja szerint. – Tudom, milyen kiváló futballista, mi egyszerűen csak próbálunk segíteni neki, mert biztosak vagyunk benne, hogy ő is a segítségünkre lesz.”

A szakember ezen a vonalon megerősítette, hogy Foden az elmúlt két évben különböző nehézségekkel küzdött, a klubnál azonban továbbra is bíznak a képességeiben.

Maresca a folytatásban Rayan Cherki teljesítményét is dicsérte: „Rayan – a többiekhez hasonlóan – remekül játszott. Bizonyos pillanatokban pedig, például a góljával, komoly befolyást gyakorolt a mérkőzésre. Tudjuk, hogy bármikor képes valami különlegeset húzni.”

Az olasz szakember olyan kérdést is kapott a sajtótájékoztatón, hogy Cherki a jövőben megnyerheti-e az Aranylabdát: „Ezt nem tudom, csak annyit mondhatok, hogy a labdarúgás csapatsport, nem pedig egyéni. Haaland, Cherki és Elliot is kiváló játékos, de a keretben szereplő húsz-huszonöt futballistára kell gondolnunk.”