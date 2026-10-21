Marko Nikolics: Túlságosan is tiszteltük a Manchester Cityt
„Az első naptól kezdve azt mondom, hogy az egyik legjobb angol játékosnak tartom – vágott bele Phil Foden méltatásába Enzo Maresca a Manchester City hivatalos honlapja szerint. – Tudom, milyen kiváló futballista, mi egyszerűen csak próbálunk segíteni neki, mert biztosak vagyunk benne, hogy ő is a segítségünkre lesz.”
A szakember ezen a vonalon megerősítette, hogy Foden az elmúlt két évben különböző nehézségekkel küzdött, a klubnál azonban továbbra is bíznak a képességeiben.
Maresca a folytatásban Rayan Cherki teljesítményét is dicsérte: „Rayan – a többiekhez hasonlóan – remekül játszott. Bizonyos pillanatokban pedig, például a góljával, komoly befolyást gyakorolt a mérkőzésre. Tudjuk, hogy bármikor képes valami különlegeset húzni.”
Az olasz szakember olyan kérdést is kapott a sajtótájékoztatón, hogy Cherki a jövőben megnyerheti-e az Aranylabdát: „Ezt nem tudom, csak annyit mondhatok, hogy a labdarúgás csapatsport, nem pedig egyéni. Haaland, Cherki és Elliot is kiváló játékos, de a keretben szereplő húsz-huszonöt futballistára kell gondolnunk.”
„Érdekes mérkőzés volt, amelyen a csapatok közötti minőség döntött – értékelt a mérkőzés után Marko Nikolics a görög Gazzetta szerint. – A saját játékunkat akartuk játszani, nem akartunk visszahúzódni. Voltak időszakok, amikor irányítottuk is a játékot, jól építettük a támadásainkat, és veszélyesek voltunk a kapura, de a City könyörtelenül érvényesítette a fölényét a kapu előtt. A labdabirtoklás 60–40 százalék volt a City javára, a kapura lövések aránya pedig 16–11. Ez azt mutatja, hogy nem egyszerűen túlélni jöttünk ide, hanem egy olyan csapattal találkoztunk, amely a legkisebb hibát is megbüntette. A City megérdemelten nyerte meg a mérkőzést.”
Az AEK szerb vezetőedzője kiemelte, hogy csapata talán túlzottan is tisztelte világhírű ellenfelét: „Most a görög bajnokságra és a következő mérkőzésünkre összpontosítunk. Ami most nem tetszett, az a túlzott tisztelet volt. Egyetlen sárga lapot sem kaptunk, ami azt jelzi, hogy túlságosan tiszteltük az ellenfelünket. Talán nagyobb bátorságra és merészségre lett volna szükségünk ahhoz, hogy elérjünk valamit.”
„Megőriztük a saját játékstílusunkat és identitásunkat, nem akartunk bekkelni és visszahúzódni csak azért, hogy túléljük a mérkőzést. Bizonyos mértékig sikerült is megvalósítanunk az elképzeléseinket. Képesek voltunk felépíteni a támadásainkat, és eljutottunk az ellenfél tizenhatosáig is. Ezt a statisztikák is mutatják, ami örömmel tölt el. Sikerült közel kerülnünk a kapujukhoz, de a City rendkívüli minősége döntőnek bizonyult. Egyéni hibák is akadtak, de pozitívumokat is láttam” – összegzett Nikolics az 5–1-es vereség után.
BAJNOKOK LIGÁJA
ALAPSZAKASZ, 3. FORDULÓ
Manchester City (angol)–AEK Athén (görög) 5–1 (2–0)
Manchester, Etihad Stadion, 40 042 néző. Vezette: Delajod (francia)
Manchester City: G. Donnarumma – R. Lewis, Dias (K. Braithwaite, 82.), Khusanov, Gvardiol (Vitor Reis, 72.) – E. Anderson, Enzo Fernández (Ait Nuri, 72.) – Allan Andrade, Cherki, Foden – F. Samba (McAidoo, 62.). Menedzser: Enzo Maresca
AEK Athén: Brignoli – Rota, Moukoudi, Filipe Relvas, Pilo – Majer, Arriaga (Gacsinovics, 83.), R. Marin (Koita, a szünetben), Joao Mário (Zubkov, 63.) – Varga B. (Zini, a szünetben), Jovics (Vitális, 83.). Vezetőedző: Marko Nikolics
Gólszerző: E. Anderson (12.), Foden (34., 65., 76.), Cherki (57.), ill. Pilo (52.)