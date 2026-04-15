Lothar Matthäus szerint a Bayern München a Bajnokok Ligája legnagyobb esélyese

A korábbi magyar szövetségi kapitány szerint a bajor sztárcsapat még úgy is favoritnak tekinthető, hogy szerda (ma) este a Real Madriddal játszik visszavágót a negyeddöntős párharcban 2–1-es előnyről, ha pedig túljut a spanyol riválison, akkor a címvédő Paris Saint-Germainnel szemben kell kiharcolnia a fináléba kerülést.

„Az egység, amelyet a pályán képviselnek és az öröm, amit látunk rajtuk – nos, ezek miatt ők a legnagyobb esélyesek, a PSG ellen és a trófea megnyerésére is” – mondta Matthäus, aki szerint a müncheniek meg fogják nyerni hetedik BEK/BL-címüket.

A játékosként 1990-ben világbajnok, 65 éves exfutballista úgy véli, a Bayern gond nélkül továbbjut a Reallal szemben, ha semmi különleges nem történik, például kiállítás vagy öngól.

A BL döntőjét május 30-án a Puskás Arénában rendezik.