Arne Slot a tizenegyesről: Szoboszlai Dominik nem hibázott

„Csalódás az eredmény, mert futballban mindig a győzelem a cél, mi pedig ezt nem tettük meg – kezdte a mérkőzés utáni értékelését a Liverpool menedzsere, Arne Slot. – Számomra ez másfajta vereség volt, mint amit a Crystal Palace ellen elszenvedtünk, mivel sokkal több dolog tetszett, főleg az első félidőben. A második félidőben már egyre nehezebb dolgunk volt alkotni, először is azért, mert az ellenfél teljes erőbedobással küzdött, szóval emiatt meg kell adni nekik az elismerést. Másodsorban pedig azért, mert alig játszottunk a második félidőben. Az alig játszottunk alatt pedig azt értem, hogy alig volt játékban a labda...”

A holland szakember ezután arra a kérdésre válaszolt, hogy vajon a rotáció összefüggésben állhat-e az elkövetett egyéni hibákkal: „Annyi oka lehet annak, hogy valaki hibázik vagy elkövet egy rossz passzt. Azt hiszem, már sokszor kifejtettem, hogy akad néhány játékosunk, akik kihagyták az előszezont, így egyszerűen nem lehet őket minden egyes meccsen játszatni. Illetve lehet, de ez a sérülések kockázatát is jelentheti. Nagyon meg vagyok elégedve a keretemmel, de nincs huszonöt vagy huszonhat játékosunk, szóval ha lesz négy vagy öt sérülésünk, akkor tizenöt vagy tizenhat játékosunknak állandóan játszania kell majd, és a dolguk bonyolulttá válhatnak. De ezt a döntést hoztuk meg, én pedig teljes mértékben hiszek ebben.”

Slot külön kitért a meccset eldöntő jelenetre is, amikor a 15. percben az ismét jobbhátvédként szereplő Szoboszlai Dominik szabálytalankodott Baris Yilmazzal szemben, Clément Turpin játékvezető pedig tizenegyest ítélt: „Szoboszlai nem hibázott. Az ellenfél érzett egy enyhe kontaktot, és a földre esett. A húsz százalékos büntetőből száz százalékosat csinált, nagyon okos húzás volt tőle.”

Újabb rossz hír a Liverpool-szurkolóknak, hogy a Galatasaray ellen a csapat két fontos játékosa, a kapus Alisson Becker és az új igazolás Hugo Ekitike is megsérült. A kapus állapotát illetően Slot szinte teljes biztonsággal kijelentette, hogy a hétvégén még nem állhat a csapat rendelkezésére: „Normális esetben szombaton nem tud játszani. Ez kilencvenkilenc százalék. Mondanám, hogy száz, de tegyük 99.99 százalékra. Bár szerintem száz...”

Ekitikét illetően már kevésbé volt konkrét: „A meccs után mindig nehéz dolog beszélni erről, mert a játékosok úgy érzik, hogy nem is olyan rossz a helyzet, de amikor csak sétálsz, az egészen más, mint amikor sprintelned kell vagy kapura kell rúgnod. Azt mondta, nem tudja folytatni a játékot, ezért le kellett cserélnünk. Majd meglátjuk, hogy lesz a hétvégén.”