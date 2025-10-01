Hazájában talált klubot a Diósgyőrtől távozó védő

Bozsidar Csorbadzsinszki szerződése a nyáron járt le a DVTK-nál, a felek pedig nem hosszabbítottak, így a védő szabadon igazolható vált.

Ennek ellenére mostanáig nem talált csapatot, végül a Botev Vracánál kötött ki.

A 11-szeres válogatott védő hazájában korábban a CSZKA Szófia játékosa volt, a DVTK-n kívül a FCSB-nél, a Stal Mielecnél és a Widzew Lódznál légióskodott. Az NB I-ben 36 mérkőzésen egyszer volt eredményes.

Csorbadzsinszki az ötös számú mezt kapta a Botev Vracánál, amely hatodik helyen áll az élvonalban.