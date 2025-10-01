Nemzeti Sportrádió

Hazájában talált klubot a Diósgyőrtől távozó védő

P. GY. B. P. GY. B.
Vágólapra másolva!
2025.10.01. 08:19
null
Bozsidar Csorbadzsinszki visszatért Bulgáriába (Fotó: Facebook, Botev Vratsa)
Címkék
Bozsidar Csorbadzsinszki Botev Vraca Diógyőr
Bozsidar Csorbadzsinszki a nyáron távozott a Diósgyőr labdarúgócsapatától, és a bolgár Botev Vracához igazolt.

Bozsidar Csorbadzsinszki szerződése a nyáron járt le a DVTK-nál, a felek pedig nem hosszabbítottak, így a védő szabadon igazolható vált.

Ennek ellenére mostanáig nem talált csapatot, végül a Botev Vracánál kötött ki.

A 11-szeres válogatott védő hazájában korábban a CSZKA Szófia játékosa volt, a DVTK-n kívül a FCSB-nél, a Stal Mielecnél és a Widzew Lódznál légióskodott. Az NB I-ben 36 mérkőzésen egyszer volt eredményes.

Csorbadzsinszki az ötös számú mezt kapta a Botev Vracánál, amely hatodik helyen áll az élvonalban.

 

Bozsidar Csorbadzsinszki Botev Vraca Diógyőr
Legfrissebb hírek

NB I: Ha csak Dibuszra vezetheted a labdát, akkor... – Feczkó

Labdarúgó NB I
2020.12.05. 19:43

Bulgária: a bajnokság újoncához szerződött Valeri Bozsinov

Minden más foci
2018.09.12. 13:47

Kiütötte a DVTK a borsodi rangadón a Mezőkövesdet

Labdarúgó NB I
2013.10.05. 16:02

Bulgária: hazugságvizsgálatra küldi futballistáit az elnök

Minden más foci
2012.09.25. 12:56

Bulgária: az olasz szál Vracába vezetheti Simon Ádámot

Légiósok
2012.08.24. 10:20
Ezek is érdekelhetik