BL: Manchester City–Napoli

RÓTH ZOLTÁNRÓTH ZOLTÁN
2025.09.18. 20:48
Fotó: Getty Images
Bajnokok Ligája BL BL-alapszakasz Manhester City Kevin de Bruyne Napoli
A labdarúgó Bajnokok Ligája ligaszakaszának első fordulójában a Manchester City hazai pályán fogadja a Napolit. Kövessék velünk a találkozót folyamatosan frissülő, online, szöveges tudósításunk segítségével!

 

ALAPSZAKASZ, 1. FORDULÓ
MANCHESTER CITY (angol)–NAPOLI (olasz) 0–0 – élőben az NSO-n!
Manchester, City of Manchester Stadion, 21 óra (TV: Sport1). Vezeti: Felix Zwayer (Robert Kempter, Christian Dietz) – németek
MANCHESTER CITY: Donnarumma – Khusanov, R. Días, Gvardiol, O'Reilly – Rodri – B. Silva, T. Reijnders, Foden, Doku – Haaland. Menedzser: Pep Guardiola
NAPOLI: V. Milinkovics-Szavics – Di Lorenzo, Beukema, Buongiorno, Spinazzola – Lobotka – Politano, Anguissa, De Bruyne (M. Olivera, 26.), McTominay – R. Höjlund. Vezetőedző: Antonio Conte
Kiállítva: Di Lorenzo (21.)

Cikkünk folyamatosan frissül...

