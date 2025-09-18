BL: Manchester City–Napoli

BAJNOKOK LIGÁJA
ALAPSZAKASZ, 1. FORDULÓ
MANCHESTER CITY (angol)–NAPOLI (olasz) 0–0 – élőben az NSO-n!
Manchester, City of Manchester Stadion, 21 óra (TV: Sport1). Vezeti: Felix Zwayer (Robert Kempter, Christian Dietz) – németek
MANCHESTER CITY: Donnarumma – Khusanov, R. Días, Gvardiol, O'Reilly – Rodri – B. Silva, T. Reijnders, Foden, Doku – Haaland. Menedzser: Pep Guardiola
NAPOLI: V. Milinkovics-Szavics – Di Lorenzo, Beukema, Buongiorno, Spinazzola – Lobotka – Politano, Anguissa, De Bruyne (M. Olivera, 26.), McTominay – R. Höjlund. Vezetőedző: Antonio Conte
Kiállítva: Di Lorenzo (21.)
Cikkünk folyamatosan frissül...
PERCRŐL PERCRE