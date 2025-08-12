Varga duplázott, a Ferencváros háromgólos győzelemmel jutott be a BL-selejtező playoffkörébe

BAJNOKOK LIGÁJA

SELEJTEZŐ, 3. FORDULÓ, VISSZAVÁGÓ

FERENCVÁROSI TC–LUDOGOREC (bolgár) 3–0 (1–0)

Budapest, Groupama Aréna, 19 111 néző. Vezette: Alejandro Hernández (José Naranjo, Marcos Cerdan Aguilar) – spanyolok

FTC: Dibusz – Gartenmann, Raemaekers, Szalai G. – Makreckis, Ötvös (J. Levi, 88.), Kanikovszki (Zachariassen, 88.), Tóth A., O'Dowda – Joseph (Gruber, 75.), Varga B. (Maiga, 80.). Vezetőedző: Robbie Keane

LUDOGOREC: Bonmann – Son Gómez (S. Ivanov, 82.), Verdon, Kurtulus, Nedjalkov – Kaloc (P. Sztanics, 64.), D. Duarte, Csocsev – Marcus (Chouiar, 64.), Bile (Tekpetey, 82.), Caio Vidal. Vezetőedző: Rui Mota

Gólszerző: Varga B. (38., 79.), Szalai G. (86.)

Továbbjutott: a Ferencváros, 3–0-s összesítéssel

A találkozó online, szöveges tudósítása itt olvasható!

Ijesztően kezdődött – annak ellenére, hogy negyven másodperc sem telt el, és máris ferencvárosi helyzet alakulhatott volna ki. A meccs első szakaszában többször is a szívükhöz kaptak a Ferencváros hívei, Stefan Gartenmann bokája csúnyán aláfordult, a kispadon már az esetleges cserét tervezték, de a védő folytatni tudta a játékot. Az első tíz percben három veszélyes bolgár helyzet alakult ki a magyar kapu előtt, aki egyértelműen jelezte, melyik együttes kezdte aktívabban a visszavágót, amelyre mind a két csapat kilenc-kilenc játékosát cserélte ki a hétvégi bajnokihoz képest – nem kétséges, mindenkinek ez volt a legfontosabb összecsapás.

Legyünk őszinték: a VAR kisegítette a Fradit! Ötvös Bence szabálytalansága után Ivajlo Csocsev fejelt a FTC kapujába, a partjelző lest intett, a televíziós felvételek alapján úgy tűnt, helytelenül, mert mintha a Paksról érkező fedezet közelebb lett volna az alapvonalhoz, mint a gólszerző – a videószobában kicentizték, kinagyították az esetet, és nem adták meg a Ludogorec gólját.

Húsz perc kellett ahhoz, hogy a Ferencváros valamelyest megnyugodjon, ekkor Cebrail Makreckis egy hosszú indítást követően remek labdaátvétellel teremtett kecsegtető lehetőséget, de éles szögből nem tudott a kapuba találni – a középen üresen érkező Varga Barnabás ingerülten számonkérte csapattársát, miért nem próbált passzolni lövés helyett. Már csaknem fél órája tartott az összecsapás, amikor Dibusz Dénes óriási védésére volt szükség ahhoz, hogy ne kerüljön hátrányba a magyar bajnok – Razgradban a Ferencváros kezdett jobban, Budapesten a Ludogorec. Gyorsabbnak, labdabiztosabbnak tűnt a bolgár klub, ám mégis a Ferencváros szerzett vezetést. A német Hendrick Bonmann rossz passzára csaptak le a hazaiak, Ötvös Bence okos beadására pedig Varga Barnabás érkezett – a német kapus nem helyezkedett jól, így a magyar válogatott csatára szinte akadálytalanul fejelhetett a jobb sarokba. 1–0

Csaknem felrobbant a Groupama Aréna, ez a gól kellett ahhoz, hogy megnyugodjanak a házigazdák.

BORBOLA BENCE FÉLIDEI ÉRTÉKELÉSE AZ M4 SPORTON

Ahogy azt várni lehetett, a Ludogorec próbálta fokozni a tempót a szünet után. Az idő múlásával egyre több kockázatot vállalt, próbálta már a saját térfelén letámadni a ferencvárosiakat, ez pedig azzal járt, hogy túlságosan is kinyílt hátul, a magyar együttes pedig próbálta kihasználni, hogy szellőssé vált a vendégek védekezése. Cebrail Makreckis másodszor is rossz döntést hozott ordító helyzetben, Tóth Alex ügyes lekészítése után közelről nem találta el a kaput, majd Lenny Joseph tört egyedül kapura, igaz, éles szögből lőtt – de abból a szituációból is sokkal többet ki lehetett volna hozni. Ez a két jelenet is mutatta, hogy a Ferencváros nagyon közel volt ahhoz, hogy megduplázza előnyét, de mert nem született meg a második gól, továbbra is izgulni kellett. Kisvártatva Ötvös Bence távolról a lécet találta el… A bolgárok birtokolták a labdát, a Ferencváros próbált zártan, fegyelmezetten védekezni ebben az időszakban.

Aztán jött Gruber Zsombor – a fiatal magyar futballista Bulgáriában is jól szállt be, és ezúttal is. Labdaszerzése és beadása is kellett ahhoz, hogy Varga Barnabás megszerezze saját és csapata második gólját. 2–0

Ezzel el is dőlt a párharc, Szalai Gábor fejesével (3–0) már jelentősre nőtt a különbség a felek között, így – bár ijesztően kezdődött a visszavágó – a Fradi összességében könnyedén nyert.

Komoly fegyvertény, hogy kapott gól nélkül zárta ezt a két mérkőzést az FTC, és mert sokkal több nagy helyzetet dolgozott ki, mint a Ludogorec, megérdemelten jutott tovább.

A Ferencváros az azeri Qarabaggal vív meg a Bajnokok Ligája főtáblájáért, a párharc a jövő héten az Üllői úton kezdődik – a vesztes az Európa-liga főtábláján folytathatja. 3–0

A MÉRKŐZÉS ÖSSZEFOGLALÓJA

