A Borac Banja Luka, a The New Saints vagy a Buducsnoszt jöhet kezdésnek– mutatjuk a Ferencváros lehetséges BL-ellenfeleit

A magyar bajnok Ferencváros a Bajnokok Ligája 2025–2026-os idényében is a selejtezősorozatban kezdheti meg szerepelését. Robbie Keane együttese 39.000-es együtthatóval a második selejtezőkörben a kiemelt csapatok között kapcsolódik be a sorozatba. A kassiesa.net összeállítása megmutatja, hogy a jelenlegi helyzet alapján, mely csapatok mikor kapcsolódnak be a Bajnokok Ligája selejtezőibe, és az UEFA együttható alapján kiemeltként, vagy nem kiemeltként várhatják a sorsolást.

A második körben vagy azokat a csapatokat kaphatja a Ferencváros, amelyek sikeresen vették az első fordulót, vagy pedig azokat, akik nem kiemeltként a második körben kezdik a szerepléseket. A zöld-fehérek azonban biztosan nem kerülhetnek össze a második selejtezőkör többi kiemelt csapataival: szerb bajnok (Crvena zvezda), izraeli bajnok (Maccabi Tel-Aviv), szlovák bajnok (Slovan Bratislava), dán bajnok (Midtjylland vagy Köbenhavn), azeri bajnok (Qarabag FK), bolgár bajnok (Ludogorec), ukrán bajnok (Dinamo Kijev), román bajnok (FCSB), lengyel bajnok (Lech Poznan), szlovén bajnok (Olimpija Ljubljana).

A Ferencváros 11 lehetséges ellenfele már ismert: Az FK Zalgiris (litván bajnok), Pafosz FC (ciprusi bajnok), RFS Riga (lett bajnok), Zrinjski vagy Borac Banja Luka (bosnyák bajnok), Lincoln Red Imps (gibraltári bajnok), KuPS Kuopio (finn bajnok), The New Saints (walesi bajnok), FC Drita (koszovói bajnok), Breidablik (izlandi bajnok), Linfield (északír bajnok), Buducsnoszt Podgorica (montenegrói bajnok). Hozzájuk csatlakoznak az első körből továbbjutó csapatok.

A sorsolást június 18-án tartják. A párharcok odavágóit július 22–23-án, míg a visszavágókat 29–30-án rendezik.

Ha a Ferencváros sikerrel veszi a második kört, akkor a harmadik fordulóban is kiemeltként szerepelhet. Így itt sem találkozhat a szerb bajnok Crvena zvezdával, az izraeli bajnok Maccabi Tel-Avivval, a szlovák bajnok Slovan Bratislavával, és a dán bajnok Midtjyllanddal vagy Köbenhavnnel. Ellenben itt már érkezhet a Ludogorec, a Dinamo Kijev, az FCSB, a Lech Poznan és az Olimpija Ljubljana.

A sorsolást július 21-én tartják. A párharcok odavágóit augusztus 5–6-án, míg a visszavágókat 12–13-án rendezik.

A 39.000-es együtthatóval rendelkező Ferencváros még a rájátszás harmadik körében is kiemelt lehet. A norvég Bodö/Glimt (49.000) és a szerb Crvena zvezda (44.000) biztosan megelőzik a magyar bajnokot, a nem kiemelt csapatok közé kerülhet, így potenciálisan BL-ellenfél lehet a Fradi számára a Slovan Bratislava (33.500), az FC Basel (33.000) és a Sturm Graz (23.000)