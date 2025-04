„Tisztelet jár ennek a csapatnak” – Jorge Valdano a Real Madrid BL-kiesése után

A Real Madrid legendás játékosa, Jorge Valdano szerint is jogosan jutott tovább szerdán az Arsenal a labdarúgó Bajnokok Ligájában, kiemelte ugyanakkor, hogy a madridiak az elmúlt években számos alkalommal megnyerték a sorozatot, így már annak is hírértéke van, ha nagy ritkán nem jutnak be a sorozat döntőjébe.

Mint ismert, az Arsenal kettős győzelemmel, 5–1-es összesítéssel búcsúztatta a címvédő Real Madridot a Bajnokok Ligája negyeddöntőjében, és jutott a sorozat elődöntőjébe, ahol majd a Paris Saint-Germainnel találkozik.