Egy százalék – Bodnár Zalán jegyzete

A BAJNOKOK LIGÁJA szerdai rájátszás-visszavágói közül szerintem a PSV–Juventus ígérkezik egyedül izgalmasnak, amelyet 2–1-es, hazai pályán szerzett előnyből vár a torinói csapat, ott még bármerre billenhet a mérleg nyelve. A másik három párharcnak az első meccs után máris megvan a továbbjutója, hiszen a PSG 3–0-ra nyert a Brest vendégeként, ugyanilyen különbséggel diadalmaskodott a Borussia Dortmund a lisszaboni Sporting pályáján, a Real Madrid pedig ugyancsak idegenben győzött a Manchester City vendégeként 3–2-re, és idegenbeli előnyt a Real Madrid nem szokott a Santiago Bernabéu Stadionban kiengedni a kezéből.

Ettől függetlenül biztosra veszem, hogy az emberek túlnyomó többsége a Real Madrid–Manchester City összecsapásra lesz a leginkább kíváncsi. A két csapat szurkolóin kívül a semleges futballbarátoknak is érdekes lehet látni, hogy a legutóbbi három BL-sorozat győztesei közül melyik esik ki, a 2022-ben és 2024-ben célba érő spanyol, vagy a 2023-ban diadalmaskodó angol csapat.

Különleges paradoxonja a reformált BL első idényének, hogy tavaly tavasszal, amikor az Európai Labdarúgó-szövetség (UEFA) a sajtónak ismertette az új lebonyolítási forma előnyeit, épp azzal példázta az alapszakasz-helyezések szerepét, hogy a két legjobb csapat így vélhetően csak a döntőben fut össze, megszűnhet az, hogy a sorsolás szeszélye folytán a Real Madrid és a Manchester City már a elődöntőben vagy a negyeddöntőben összeakadjon, mint 2023-ban és 2024-ben. Ehhez képest most már a legjobb tizenhat közé is csak egymás testén át juthatnak el. Igaz, magukra vethetnek emiatt, hiszen a Real Madrid a tizenegyedik lett az alapszakaszban, a City pedig csak a huszonkettedik helyen csusszant be a rájátszásba.

De sokatmondó, hogy Josep Guardiola, a City mestere úgy véli: legfeljebb egy százalék esélye van csapatának a továbbjutásra Madridban. Az nem valami sok, nem is szoktak ilyet nyilatkozni az edzők, egy százalék esélye talán még egy NB I-es csapatnak is volna a Bernabéuban. Tényleg ekkora a baj az angol bajnoknál, vagy ez csak az altatási hadművelet része, és mindenkit meglep a City?

De ha ez nem a nyomás szándékos áthelyezése a madridi vállakra, és a papírformának megfelelően rúgnak gyorsan egy-két gólt Kylian Mbappéék, akkor altatás helyett könnyen korai alvás lehet ezen az estén.

Esetleg át lehet kapcsolni a PSV–Juventusra.

