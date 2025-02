Európa egyik óriásklubja biztosan elbukik – jön a Real Madrid–Manchester City visszavágó a BL-ben

Carlo Ancelotti – Mit szól ahhoz, hogy Josep Guardiola 99 százalékra veszi a Real Madrid továbbjutását?

– Igazából nem így gondolja ám – mondta Carlo Ancelotti vezetőedző a mérkőzés előtti sajtótájékoztatón. – Holnap azért megkérdezem tőle, de szerintem úgy számol, hogy valamivel nagyobb az esélyünk továbbjutni, mint a Citynek. Egyébként én is úgy gondolom, hogy jobb helyzetben vagyunk. Szeretnénk kihasználni a lehetőséget, és hasonló meccset játszani, mint Manchesterben, ahol bejött a számításunk.

– Mire számít most a City ellen?

– Élvezetes, de komplikált és nehéz meccsre. Igyekszünk jól felkészülni, remélve, hogy minél több sérültünk felépül a találkozóig. Hasonló intenzitás várható, mint Manchesterben, és tisztában vagyunk vele, milyen bonyodalmakkal kell szembenéznünk. Természetesen öngyilkosság lenne nulla nullára berendezkedni, vagy bármilyen számolgatásba bonyolódni. El kell felejteni, hogy előnyből vágunk neki a mérkőzésnek, azt viszont szem előtt kell tartani, hogy ez a 90 perc alapvetően határozza meg az idényünket.

– A védelem és a középpálya összeállításánál vannak kétségei?

– Alapvetően nincsenek. Antonio Rüdiger elvileg ott lehet a kezdőben, Aurélien Tchouaméni előremehet a szűrő pozíciójába, Raúl Asencio pedig kiváló középső védőként. Meglátjuk, Federico Valverde bevethető-e, mert az Osasuna elleni meccset követően nem tudott az összes edzésen részt venni, de rá is számítok. Raúl Asencio egyébként jobb oldali védőként is megállja a helyét, tehát bizakodó vagyok.