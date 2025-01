„A lényeg, hogy eggyel többet lőttünk, mint kaptunk” – Lewandowski a BL első 5–4-es mérkőzése után

Hansi Flick, a Barcelona vezetőedzője a portugálokat méltatta: „A Benfica nagyon jó volt, nagyon jól igazoltak, és ezt érezhettük a saját bőrünkön is. Remek játékosok egy remek edző által vezetve. Nagyon veszélyesen játszottak átmenetekből, ráadásul nagyon mély védekezésre kényszerítettek minket, ami nehézségeket okozott, de a cseréket követően minden helyreállt.”

„Ez őrület volt! Szczesny és a hibái? Ezt hagyjuk! Együtt nyerünk, együtt veszítünk”. – mondta a büntetőt és egy gólt összehozó lengyel kapusról Flick.

A két tizenegyest is értékesítő Robert Lewanodwski is kereste a szavakat a lefújást követően: „Ez egy őrült mérkőzés volt, de végül sikerült nyerni. Három gólt ajándékoztunk a Benficának, de a lényeg, hogy eggyel többet lőttünk, mint kaptunk. 4–4-nél a Benficának is volt lehetősége a győzelemre, de rutinosak voltunk és szerencsére nyugodtak tudtunk maradni.”

A mérkőzés legjobbjának választott Raphinha így értékelt az UEFA oldalának nyilatkozva: „Tudtuk, hogy nehéz lesz. Tudtuk, hogy mennyire jók, különösen a szurkolóik előtt, de soha nem adtuk fel. Ismerjük a csapatban rejlő erőt, az edző is bízik bennünk és mi játékosok is bízunk magunkban, ez a legfontosabb.” Az UEFA tudósításában kiemeli, hogy ez volt a Bajnokok Ligája történelmének első 5–4-es eredménnyel végződő találkozója.

A mérkőzés lefújását követően az öltözőbe vezető alagútban összeakaszkodtak a játékosok. A Marca beszámolója szerint a Benfica játékosai Raphinát szidták, amire a brazil támadó válaszolt. A két csapat játékosait a biztonságiaknak kellett szétválasztania. „Amikor elhagytam a pályát, akkor páran inzultáltak engem, én pedig viszonoztam a sértéseket. Én tisztelek mindenkit, aki engem is tisztel, de ha nem, akkor nem tartom magamban.” A 28 éves játékostól megkérdezték, hogy a spanyol bajnokságban vagy a Bajnokok Ligájában jobb a bírók teljesítménye, erre így reagált: „Ha elmondom, amit gondolok, akkor lehet nem játszhatok a La Ligában.”

A katalánok fiatal védője Pau Cubarsí röviden ennyit mondott: „Ez volt a legőrültebb mérkőzés, amit valaha átéltem!”

A Barcelona ellen három gólt szerző Vangelisz Pavlidisznek ambivalens érzései voltak: „Természetes örülök a góloknak, de nem felhőtlen a boldogságom a vereség miatt. A meccs nagyon hullámzó volt, de szerintem jól játszottunk. Minimum egy pontot itthon kellett volna tartanunk, de megszerezhettünk volna a győzelmet is egy igazi topklub ellen, ez bosszantó...”

„Nagyon csalódottak vagyunk az eredmény miatt. Össze kell szednünk magunkat, előre kell tekintenünk, tanulnunk kell az eredményből, főleg a mérkőzés utolsó perceiből.” – értékelt Bruno Lage, a Benfica edzője.

Florentino, a lisszaboniak középpályása szerint a csapata erőt meríthet ebből a kilencgólos őrületből. „A Benfica bármelyik csapatot képes legyőzni, ha a legjobb formánkat hozzuk, ezt ma mindenkinek megmutattuk. Sajnos a végén kaptunk egy gólt, de tanulni kell ebből és továbblépni.”