Babó Levente: Ezekért a meccsekért érdemes a srácoknak edzeniük

Az első felvonás rendben lement: a Puskás Akadémia 1–0-ra legyőzte szerda délután hazai pályán a belga Genket az UEFA Ifjúsági Liga bajnoki ágának harmadik fordulójának első mérkőzésén. A meccs nagy részében ugyan a vendégeknél volt a labda, a veszélyesebb lehetőségeket a házigazda alakította ki és Mondovics Kevin tizenegyesgóljával egygólos előnyre tett szert – megjegyzendő, hogy amíg a PAFC átlagéletkora 17.64, a Genké 16.55 év volt.

„Tudtuk, hogy nagyon jó az ellenfelünk labdabirtoklásban, nehezen birkóztunk meg ezzel – mondta lapunknak Babó Levente, a felcsútiak edzője. − Figyelnünk kellett, hogy a vezetés megszerzése után mennyire nyílunk ki. Nagyobb nyomást akartunk helyezni az ellenfélre, de nem voltunk annyira fittek, mint gondoltam. Sajnos sokat mentünk labda nélkül, és mivel játékosaim Magyarországon nem találkoznak ilyen képességű ellenféllel, többen elkészültek az erejükkel. A végeredménynek örülök, a játék képe a nehéznek ígérkező visszavágóra javulhat. Ezekért a meccsekért érdemes a srácoknak edzeniük, készülniük, ezeken fejlődhetnek a legtöbbet. Nagy eredmény lenne a Genk kiejtése, mert rendszeresen eljut a tavaszi fázisig, tehetségei közül sokan a belga másodosztályban kapnak lehetőséget.”

A 17 éves Mondovics Kevin az Aberdeen ellen szerzett mesterhármasa után a Genk ellen is villant, ő szerezte a győztes gólt.

„Ügyesen tették-vették a labdát a belgák, gyorsan futballoztak, de kiadtuk magunkból a maximumot, így nem kaptunk gólt, amihez kapusunk, Lehoczki Bendegúz teljesítményére is szükség volt. Nem igazán vagyunk hozzászokva ehhez a tempóhoz – én és a felnőttek között lehetőséget kapók még úgy, ahogy, de a többiek aligha, hiszen az U19-es bajnokságban nincs ekkora iram. Egyénileg kiváló játékosokból áll az ellenfél, de megmutattuk, mit tudunk. A tizenegyesgólom előtt a helyzet szülte, hova lövöm a labdát. A kapussal volt egy szópárbajom, miután odakiabálta nekem, hogy tudja, hova rúgom a labdát. Bemondtam a jobb oldalt, oda is helyeztem, de nem érte el, én jöttem ki győztesen a különcsatából. Van bennem egy kis hiányérzet, amiért nem szereztünk nagyobb előnyt, de így is bizakodó vagyok, úgy érzem, lesz ebből jövő évi folytatás.”