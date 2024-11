A Man. City negyedóra alatt adta le odahaza háromgólos előnyét a Feyenoord ellen

Mondhatnánk, hogy a Manchester City szinte berúgta az ajtót a Feyenoord ellen, hiszen az első negyedórában többször is közel állt hozzá, hogy megszerezze a vezetést, ám előbb Erling Haaland fejese találta el a kapufát Timon Wellenreuther kapus közreműködésével, aztán meg Jack Grealish kapáslövése akadt el Phil Fodenben – és még csak a 13. percben jártunk. A Cityből az első negyedóra elteltével kifogyott a kezdeti nagy lelkesedés, ám védenivalója továbbra is csak a hollandok kapusának akadt, az angolok kapuját őrző Ederson jobbára munka nélkül töltötte a meccs ezen szakaszát. Igaz, nem lankadhatott a figyelme, mert a Feyenoord szép fokozatosan meg is érkezett a mérkőzésbe, olyannyira, hogy az első fél óra elteltével már a brazil kapus neve mellé is behúzhattuk az első strigulát a védések rovatba. Végül a többet veszélyeztető és támadóbb felfogásban játszó City erőfeszítéseinek lett meg a gyümölcse még a szünet előtt, amikor Haaland a felrúgásáért megítélt büntetőt maga váltotta higgadtan gólra a 44. percben.

A második félidőt is jól – sőt, jobban – kezdte a City, Ilkay Gündogan megpattanó lövésével alig öt perc játék után megduplázta előnyét a hazai csapat. S ha egy üzlet beindul: mindössze három perccel később Haaland megszerezte önmaga második, csapata harmadik gólját. A norvég gólgép a 44. BL-meccsén érte el a 46. gólját a sorozatban, amivel beérte a szintén ennyi gólig jutó Filippo Inzaghit és a legendás portugál Eusébiót. A 3–0-s előny vélhetően elkényelmesítette a házigazdákat, mert a folytatásban mintha már elhitték volna, hogy bezsebelték a három pontot, s jóval kényelmesebb tempóra váltottak – talán ezt érezhette meg Pep Guardiola is a kispadon, amikor az utolsó húsz percre beküldte Kevin De Bruynét is. Ha tudta volna... A Feyenoord előbb Hadzs Mussza révén kihasználta Josko Gvardiol gyermeteg hibáját, majd két csere – Jordan Lotomba és Santiago Giménez – összjátéka után utóbbi góljával még közelebb zárkózott, hogy a 89. percben Paxiao beadásából Dávid Hancko fejjel kiegyenlítsen.

A ráadás hosszú percei alatt már nem esett újabb gól – pedig Grealish megpattanó lövése a kapufára hullott –, és a hazai drukkerek aligha repesnek az örömtől, hogy november végén sikerült megszereznie a csapatnak az első pontját a hónapban.

BAJNOKOK LIGÁJA

ALAPSZAKASZ, 5. FORDULÓ

Manchester City (angol)–Feyenoord (holland) 3–3 (Haaland 44., 53. – az elsőt 11-esből, Gündogan 50., ill. Hadzs Mussza 75., S. Giménez 82., Hancko 89.)

TOVÁBBI EREDMÉNYEK

Barcelona (spanyol)–Brest (francia) 3–0 (Lewandowski 10., 90+2. – az elsőt 11-esből, Olmo 66.)

Bayern München (német)–Paris Saint-Germain (francia) 1–0 (Kim Min Dzse 38.)

Internazionale (olasz)–RB Leipzig (német) 1–0 (Lukeba 27. – öngól)

Bayer Leverkusen (német)–RB Salzburg (osztrák) 5–0 (Wirtz 8., 30. – az elsőt 11-esből, Grimaldo 11., Schick 61., A. García 72.)

Sporting CP (portugál)–Arsenal (angol) 1–5 (Inacio 47., ill. Martinelli 7., Havertz 22., Gabriel 45+2., Saka 65. – 11-esből, Trossard 82.)

Young Boys (svájci)–Atalanta (olasz) 1–6 (Ganvoula 11., ill. Retegui 9., 39., De Ketelaere 28., 56., Kolasinac 32., Szamardzics 90+1.)

Slovan Bratislava (szlovák)–Milan (olasz) 2–3 (Barszegjan 24., Marcelli 88., ill. Pulisic 21., R. Leao 68., T. Abraham 71.)

Sparta Praha (cseh)–Atlético Madrid (spanyol) 0–6 (J. Álvarez 15., 59., M. Llorente 43., Griezmann 70., Correa 85., 89.)