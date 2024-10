Harry Kane a BL-ben tér vissza a Villa Parkba, ahol remek számai vannak...

A fiatalabbak nyilván nehezen tudják elképzelni, de az Aston Villa és a Bayern München eddig egyszer találkozott a nemzetközi porondon, mégpedig az 1982-es BEK-döntőben. A rotterdami mérkőzést meglepetésre 1–0-ra Peter Withe góljával az angolok nyerték meg, a bajorokat többek között Karl-Heinz Rummenigge, Paul Breitner és Dieter Hoeness erősítette, a csapat vezetőedzője pedig a magyar Csernai Pál volt. A Bayern München hivatalos oldala szerint van elszámolnivalójuk az Aston Villával, ebben Harry Kane nagy segítségére lehet csapatának. Már ha játszik az angol támadó, merthogy a Bayer Leverkusen elleni szombati bajnokin (1–1) bokasérülést szenvedett, kérdéses a pályára lépése, ám a német sajtó szerint bevethető. Ha valóban ott lesz, kiemelten kell figyelni rájuk az angoloknak, a korábbi Tottenham-játékos ugyanis kiváló formában van, az idényben hét meccsen már tíz gólt szerzett, az első fordulóban négyszer (!) talált be a Dinamo Zagreb kapujába. Ami pedig a korábbi időszakot illeti, még a Spursben 13 mérkőzésen nyolc gólt szerzett és két gólpasszt adott az Aston Villa ellen.

A birminghamiek is remekül kezdték a Bajnokok Ligáját, a Young Boys otthonában győztek simán 3–0-ra, a második gólt Jacob Ramsey szerezte.

„Még szombat délutánonként is rendre kiváló a hangulat a Villa Parkban, belegondolni is elképesztő, szerda este milyen légkört teremtenek a szurkolóink – mondta a saját nevelésű középpályás a klub oldalának. – Hatalmas próbatétel előtt állunk, bízunk benne, hogy drukkereink segítségével megoldjuk a ránk váró feladatot. Amikor az akadémián pallérozódtam, messze volt attól a klub, hogy a Bajnokok Ligájában szerepeljen, ám most az első csapat tagjaként itt vagyok, ami hihetetlen. A családtagok és a barátok a stadionban lesznek, senkinek sincs szüksége pluszmotivációra a Bayern München elleni mérkőzés előtt.”

Visszatérve Harry Kane-re, a 31 esztendős támadó a Villa Parkban hat meccsen öt gólt és két gólpasszt jegyez, kétszer győztes találatot ért el, így kulcsfontosságú, hogy mennyire tudják semlegesíteni az angol védők. Ha nem sikerül nekik, jó esély van rá, hogy tovább javítja Villa Park-beli statisztikáját és sovány vigaszt jelentő győzelmet arat csapata az 1982-es BEK-döntőben elszenvedett vereségért.

BAJNOKOK LIGÁJA, ALAPSZAKASZ

2. FORDULÓ (szerdai játéknap)

18.45: Sahtar (ukrán)–Atalanta (olasz), Gelsenkirchen (Tv: Sport1)

18.45: Girona (spanyol)–Feyenoord (holland) (Tv: Sport2)

21.00: Liverpool (angol)–Bologna (olasz) – élő, szöveges tudósítás az NSO-n!

21.00: RB Leipzig (német)–Juventus (olasz) (Tv: Sport2) – élő, szöveges tudósítás az NSO-n!

21.00: Benfica (portugál)–Atlético Madrid (spanyol)

21.00: Dinamo Zagreb (horvát)–Monaco (francia)

21.00: Lille (francia)–Real Madrid (spanyol) (Tv: Sport1) – élő, szöveges tudósítás az NSO-n!

21.00: Aston Villa (angol)–Bayern München (német) – élő, szöveges tudósítás az NSO-n!

21.00: Sturm Graz (osztrák)–FC Bruges (belga)