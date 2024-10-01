BL: Arsenal–PSG

BAJNOKOK LIGÁJA, ALAPSZAKASZ
2. FORDULÓ
Arsenal (angol)–Paris Saint-Germain (francia) 2–0 – élőben az NSO-n!
London, Emirates Stadium. V: Vincic (szlovén)
Arsenal: Raya – Timber (Kiwior, a szünetben), Saliba, Gabriel, Calafiori – Partey, Rice – Saka, Havertz, Martinelli – Trossard. Menedzser: Mikel Arteta
A kispadon: Neto (k.), Porter (k.), Lewis-Skelly, Josh Robinson, Kacurri, Jorginho, Merino, Nwaneri, Sterling, Butler-Oyedeji, Jesus
PSG: G. Donnarumma – Hakimi, Pacho, Marquinhos, Nuno Mendes – Zaire-Emery, Vitinha, Joao Neves – Barcola, Li Kang In, D. Doué. Vezetőedző: Luis Enrique
A kispadon: Szafonov (k.), Tenas (k.), Fabián, Asensio, Kolo Muani, Mayulu, Beraldo, Skriniar, Zague, el-Hannas, I. Mbaye
Gólszerző: Havertz (20.), Saka (35.)
Cikkünk folyamatosan frissül.