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BL: Arsenal–PSG

BACSKAI JÁNOSBACSKAI JÁNOS
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2024.10.01. 20:45
Potya (Fotó: AFP)
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BL-alapszakasz Bajnokok Ligája-alapszakasz Arsenal PSG
A Bajnokok Ligája alapszakaszának 2. fordulójában az Arsenal a PSG-t fogadja

 

BAJNOKOK LIGÁJA, ALAPSZAKASZ 
2. FORDULÓ
Arsenal (angol)–Paris Saint-Germain (francia) 2–0 – élőben az NSO-n!
London, Emirates Stadium. V: Vincic (szlovén)
Arsenal: Raya – Timber (Kiwior, a szünetben), Saliba, Gabriel, Calafiori – Partey, Rice – Saka, Havertz, Martinelli – Trossard. Menedzser: Mikel Arteta
A kispadon: Neto (k.), Porter (k.), Lewis-Skelly, Josh Robinson, Kacurri, Jorginho, Merino, Nwaneri, Sterling, Butler-Oyedeji, Jesus
PSG: G. Donnarumma – Hakimi, Pacho, Marquinhos, Nuno Mendes – Zaire-Emery, Vitinha, Joao Neves – Barcola, Li Kang In, D. Doué. Vezetőedző: Luis Enrique
A kispadon: Szafonov (k.), Tenas (k.), Fabián, Asensio, Kolo Muani, Mayulu, Beraldo, Skriniar, Zague, el-Hannas, I. Mbaye
Gólszerző: Havertz (20.), Saka (35.)

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BL-alapszakasz Bajnokok Ligája-alapszakasz Arsenal PSG
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