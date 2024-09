„Tesó, ne, már megint...” – kapta mesternégyese után az aláírást a labdára Kane

A futballistáknál jellemző, hogy egy-egy mesterhármas vagy mesternégyes után a meccslabdát elteszik és aláíratják csapattársaikkal, emléket hagyva az utókornak.

Így tett Harry Kane is, aki a megújult Bajnokok Ligája-főtábla első körében négyszer volt eredményes a Dinamo Zagreb ellen 9–2-re megnyert találkozón.

Az angol gólvágó a mérkőzés után is beszélt róla, hogy folyamatosan aláíratja a labdákat a meccsek után.

„Talán már kivannak tőle, de alá kell írniuk. A fiam, Louis imád futballozni. Még csak hároméves, de hazaviszem a labdát és az ágya mellé teszem, így reggel, mikor felébred és meglátja, boldog lesz.”

Nos, kiszúrták, hogy Kane valamelyik csapattársa azt írta a labdára, hogy „Bro, not again”, azaz szabad fordításban: „Tesó, ne, már megint...”, s rá is kérdeztek Kane-nél, hogy ki volt az, a csatár pedig elárulta, hogy Michael Olise vicceskedett ezzel, ami azért is különösen érdekes, mert a szélső idén nyáron érkezett Münchenbe, s a hétvégi, Kiel elleni mérkőzés után neki még csak másodszor kellett aláírnia Kane labdáját.