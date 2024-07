Real–Barca, Liverpool–MU, Man. City–Chelsea – a topcsapatok ezen a nyáron is az USA-ban randevúznak

IRÁNY AZ EGYESÜLT ÁLLAMOK!

A Bajnokok Ligája mind a négy angol indulója (Arsenal, Aston Villa, Liverpool, Manchester City) játszik mérkőzést a tengerentúlon – de átkel az Atlanti-óceánon a Premier League csapatai közül az Európa-ligára készülő Manchester United, a Konferencialigában érdekelt Chelsea, sőt az AFC Bournemouth, a Crystal Palace, a West Ham United és a Wolverhampton is –, szokás szerint pályára lép az Egyesült Államokban az FC Barcelona és a Real Madrid, a német élvonalból a Leipzig (és az Európa-ligára készülő Eintracht Frankfurt), továbbá az olasz Milan és a skót Celtic is.

A Real, a Barca, a Man. City, a Milan és a Chelsea egymás közötti hat mérkőzése az idén is a Soccer Champions Tour keretében fut, de e körön kívül is lesznek nagy egymásnak feszülések, például körmérkőzést játszik az Arsenal, a Liverpool és a Manchester United.

REAL MADRID

Augusztus 1., csütörtök

3.30, Chicago: Real Madrid (spanyol)–Milan (olasz)

Augusztus 4., vasárnap

1.00, East Rutherford: Barcelona (spanyol)–Real Madrid (spanyol)

Augusztus 7., szerda

1.00, Charlotte: Chelsea (angol)–Real Madrid (spanyol)

BARCELONA

Július 31., szerda

1.00, Orlando: Barcelona (spanyol)–Manchester City (angol)

Augusztus 4., vasárnap

1.00, East Rutherford: Barcelona (spanyol)–Real Madrid (spanyol)

Augusztus 7., szerda

1.30, Baltimore: Barcelona (spanyol)–Milan (olasz)

Augusztus 12., hétfő (Gamper-kupa)

20.00, Barcelona: Barcelona (spanyol)–Monaco (francia)

MANCHESTER CITY

Július 24., szerda

1.30, Chapel Hill: Manchester City (angol)–Celtic (skót)

Július 28., vasárnap

0.00, New York: Manchester City (angol)–Milan (olasz)

Július 31., szerda

1.00, Orlando: Barcelona (spanyol)–Manchester City (angol)

Augusztus 3., szombat

23.30, Columbus: Manchester City (angol)–Chelsea (angol)

ARSENAL

Július 25., csütörtök

4.30, Carson: Arsenal (angol)–AFC Bournemouth (angol)

Július 28., vasárnap

2.00, Inglewood: Arsenal (angol)–Manchester United (angol)

Augusztus 1., csütörtök

1.30, Philadelphia: Liverpool (angol)–Arsenal (angol)

Augusztus 7., szerda

19.00, London: Arsenal (angol)–Bayer Leverkusen (német)

Augusztus 11., vasárnap

15.00, London: Arsenal (angol)–Lyon (francia)

LIVERPOOL

Július 27., szombat

1.30, Pittsburgh: Liverpool (angol)–Real Betis (spanyol)

Augusztus 1., csütörtök

1.30, Philadelphia: Liverpool (angol)–Arsenal (angol)

Augusztus 4., vasárnap

1.45, Columbia: Manchester United (angol)–Liverpool (angol)

Augusztus 11., vasárnap

13.30, Liverpool: Liverpool (angol)–Sevilla (spanyol)

ASTON VILLA

Július 28., vasárnap

2.00, Columbus: Columbus Crew (amerikai)–Aston Villa (angol)

Augusztus 1., csütörtök

2.00, Harrison: RB Leipzig (német)–Aston Villa (angol)

Augusztus 3., szombat

23.30, Chicago: Club América (mexikói)–Aston Villa (angol)

Augusztus 7., szerda

20.30, Walsall: Aston Villa (angol)–Athletic Bilbao (spanyol)

Augusztus 10., szombat

17.00, Dortmund: Borussia Dortmund (német)–Aston Villa (angol)

RB LEIPZIG

Augusztus 1., csütörtök

2.00, Harrison: RB Leipzig (német)–Aston Villa (angol)

Augusztus 4., vasárnap

1.30, Fort Lauderdale: Wolverhampton Wanderers (angol)–RB Leipzig (német)

Augusztus 10., szombat

18.00, Lipcse: RB Leipzig (német)–PSG (francia)

AC MILAN

Július 28., vasárnap

0.00, New York: Manchester City (angol)–Milan (olasz)

Augusztus 1., csütörtök

3.30, Chicago: Real Madrid (spanyol)–Milan (olasz)

Augusztus 7., szerda

1.30, Baltimore: Barcelona (spanyol)–Milan (olasz)

Augusztus 13., kedd

21.00: Milan (olasz)–Monza (olasz)

CELTIC

Július 24., szerda

1.30, Chapel Hill: Manchester City (angol)–Celtic (skót)

Július 27., szombat

22.30, Notre Dame: Chelsea (angol)–Celtic (skót)

IRÁNY ÁZSIA!

A német Bundesliga BL-indulói közül a Bayern München, a Borussia Dortmund és a VfB Stuttgart is pályára lép Ázsiában – a bajorok az Európa-ligában induló Tottenhammel játszanak Szöulban (aztán majd Londonban is) –, továbbá a spanyol Atlético Madrid is tesz egy kiruccanást Hongkongban.

ATLÉTICO MADRID

Július 27., szombat

18.00, El Burgo de Osma: Atlético Madrid (spanyol)–Numancia (spanyol)

Augusztus 7., szerda

14.00, Hongkong: Kitchee SC (hongkongi)–Atlético Madrid (spanyol)

Augusztus 11., vasárnap

15.00, Göteborg: Atlético Madrid (spanyol)–Juventus (olasz)

BAYERN MÜNCHEN

Július 24., szerda

18.30, Rottach-Egern: FC Rottach-Egern (német)–Bayern München (német)

Július 28., vasárnap

15.30, Jülich: Düren Merzenich (német)–Bayern München (német)

Augusztus 3., szombat

13.00, Szöul: Bayern München (német)–Tottenham Hotspur (angol)

Augusztus 10., szombat

18.30, London: Tottenham Hotspur (angol)–Bayern München (német)

BORUSSIA DORTMUND

Július 24., szerda

12.15, Oszaka: Cerezo Oszaka (japán)–Borussia Dortmund (német)

Augusztus 6., kedd

18.30, Dortmund: Borussia Dortmund (német)–Villarreal (spanyol)

Augusztus 10., szombat

17.00, Dortmund: Borussia Dortmund (német)–Aston Villa (angol)

VfB STUTTGART

Július 28., vasárnap

12.00, Kameoka: Kyoto Szanga (japán)–VfB Stuttgart (német)

Augusztus 1., csütörtök

11.30, Hirosima: Sanfrecce Hiroshima (japán)–VfB Stuttgart (német)

Augusztus 10., szombat

15.30, Stuttgart: VfB Stuttgart (német)–Athletic Bilbao (spanyol)

MARADNAK EURÓPÁBAN

Az amerikai és az ázsiai piacon általában kapós klubok közül az Internazionale, a Juventus és a Paris Saint-Germain ezúttal nem utazik messzire (utóbbi Kínában játszott volna a Monacóval a francia szuperkupáért, de a meccset szervezési nehézségek miatt elhalasztották). Lesznek azért nívós párosítások ebben a körben is: a Feyenoord két másik BL-résztvevővel (Benfica, Monaco) is megmérkőzik, akárcsak a Monaco (Feyenoord, Barcelona) és a Juventus (Atlético Madrid, Brest), lesz továbbá Arsenal–Leverkusen és Chelsea–Inter összecsapás is, és ha minden igaz, összejön a régóta tervezett Leipzig–PSG randevú is.

ATALANTA

Július 27: AZ (holland); augusztus 4.: Parma (olasz); augusztus 9.: St. Pauli (német)

BENFICA

Július 25.: Brentford (angol); július 28.: Feyenoord (holland); augusztus 2.: Fulham (angol)

BOLOGNA

Július 24.: SV Brixen (osztrák); július 27.: Caldiero Terme (olasz); július 31.: Aszterasz Tripolisz (görög); augusztus 10.: Mallorca (spanyol)

BREST

Július 24.: Laval (francia); július 31.: Napoli (olasz); augusztus 3.: Juventus (olasz); augusztus 10.: Newcastle United (angol)

FEYENOORD

Július 28.: Benfica (portugál); július 31.: Monaco (francia)

GIRONA

Július 27.: Espanyol (spanyol); július 31.: Toulouse (francia); augusztus 3.: Napoli (olasz), augusztus 9.: Newcastle United (angol); augusztus 10.: AFC Bournemouth (angol)

INTERNAZIONALE

Július 27.: Las Palmas (spanyol); augusztus 2.: Pisa (olasz); augusztus 7.: Al-Ittihad (szaúd-arábiai); augusztus 11.: Chelsea (angol)

JUVENTUS

Július 26.: Nürnberg (német); augusztus 3.: Brest (francia); augusztus 11.: Atlético Madrid (spanyol)

LEVERKUSEN

Július 26.: Rot-Weiss Essen (német); augusztus 3.: Lens (francia); augusztus 7.: Arsenal (angol); augusztus 10.: Betis (spanyol)

MONACO

Július 31.: Feyenoord (holland); augusztus 4.: Genoa (olasz); augusztus 12.: Barcelona (spanyol)

PARIS SAINT-GERMAIN

Augusztus 7.: Sturm Graz (osztrák); augusztus 10: RB Leipzig (német)

PSV

Július 24.: FC Eindhoven (holland); július 27: Valencia (spanyol)

SAHTAR DONECK

Július 26. és 27.: Dinamo Zagreb (horvát)

SPORTING CP

Július 23.: Sevilla (spanyol); július 27.: Athletic Bilbao (spanyol)

STURM GRAZ

Július 23.: FC Porto (portugál); augusztus 7.: PSG (francia). (Közben az Osztrák Kupában és a bajnokságban is játszik mérkőzést.)

Az FC BRUGES pénteken már bajnoki mérkőzést játszik.