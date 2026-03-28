Gyász: elhunyt az atléta, aki Tokióban mindhárom éremből nyert

Gyászol a brit atlétika, pénteken elhunyt az 1964-es olimpia egyik legjobbja, Mary Rand.

Rand már az 1960-as olimpián részt vett, távolugrásban kilencedik, 80 gáton pedig ötödik lett. Négy évvel később Tokióban megnyerte a távolugrást, ráadásul 676 centiméteres eredményével világrekordot ért el, amit a mexikóvárosi ötkarikás játékokon döntött meg Viorica Viscopoleanu.

A brit atléta ötpróbában második lett, míg a 4x100-as váltóval bronzérmet szerzett. Az 1968-as olimpiára sérülés miatt nem jutott ki, majd abban az évben vissza is vonult.

Férje, Bill Toomey az 1968-as olimpián aranyérmet nyert tízpróbában.