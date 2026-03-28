Gyász: elhunyt az atléta, aki Tokióban mindhárom éremből nyert
Nyolcvanhat éves korában elhunyt Mary Rand, aki az 1964-es tokiói olimpián három atlétikai szakágban is érmet nyert.
Gyászol a brit atlétika, pénteken elhunyt az 1964-es olimpia egyik legjobbja, Mary Rand.
Rand már az 1960-as olimpián részt vett, távolugrásban kilencedik, 80 gáton pedig ötödik lett. Négy évvel később Tokióban megnyerte a távolugrást, ráadásul 676 centiméteres eredményével világrekordot ért el, amit a mexikóvárosi ötkarikás játékokon döntött meg Viorica Viscopoleanu.
A brit atléta ötpróbában második lett, míg a 4x100-as váltóval bronzérmet szerzett. Az 1968-as olimpiára sérülés miatt nem jutott ki, majd abban az évben vissza is vonult.
Férje, Bill Toomey az 1968-as olimpián aranyérmet nyert tízpróbában.
Gyász: elhunyt José Mourinho egykori kapusedzője
Minden más foci
2026.03.20. 13:00
Március 26-án vesznek végső búcsút Katona Andrástól
Vízilabda
2026.03.19. 19:20
Gyász: elhunyt Dávid Sándor sportújságíró
Egyéb egyéni
2026.03.18. 08:16
Elhunyt az olimpiai bajnok atléta
Atlétika
2026.03.13. 16:53
Gyász: elhunyt az FC Barcelona korábbi elnöke
Spanyol labdarúgás
2026.03.13. 12:34
