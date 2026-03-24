Nemzeti Sportrádió

A rúdugró rúdja kiütötte a futó hétpróbázót – videó

R. P.R. P.
2026.03.24. 10:43
null
Címkék
videó atlétika rúdugrás hétpróba
Érdekes jelenet a múlt heti fedett pályás atlétikai világbajnokság szombati versenynapjáról: rúdugrás közben a mozdulatsor végén a sportoló rúdja oldalra dőlt, és eltalálta a futópályán érkező hétpróbázót, Fernando Ferreirát.

Az eset után a brazil felállt, majd befutott a célba, és ezzel összesítésben a 12. helyen végzett.

 

 

