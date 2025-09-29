Budapest Maraton Fesztivál: világraszóló teljesítményre készül Boronkay Péter és Nagy András

A jövő vasárnapi esemény különlegessége, hogy Boronkay Péter egy speciális futószékben tolja végig Nagy Andrást a versenyen, mindenféle külső segítség vagy elektromos rásegítés nélkül.

A szervezők közlése alapján a vállalásuk három fő cél köré épül. Elsősorban egy unikális sportteljesítményt hajtanak végre, hiszen míg arra már volt példa, hogy épek váltóban toljanak mozgássérültet maratonon, arra még nem, hogy egy mozgásában korlátozott sportoló egy másik parasportoló segítségével teljesítsen 42 kilométert. Emellett a futás jótékonysági célt is szolgál: a Modern Gondoskodás Alapítvány számára gyűjtenek adományokat, amelyet két kecskeméti intézmény több mint nyolcvan gondozottjának sport- és szabadidős tevékenységére fordítanak. Végül, de nem utolsósorban, a kezdeményezés legfontosabb üzenete a példamutatás és a segítő szándék erejének hangsúlyozása.

„Fel akarjuk hívni a figyelmet arra, hogy egy kis figyelemmel sokat tudunk segíteni sérült embertársainknak, és olyan élményben tudjuk részesíteni őket, amire önmagukban nem lennének képesek” – fogalmazott Boronkay Péter, akinek célja, hogy átadja a célba érkezés élményét egy olyan embernek, akinek ez egyedül nem adatna meg.

Az ötlet a Magyar Triatlon Szövetség paratriatlon utánpótlás- és válogatott szövetségi kapitányaként és a kecskeméti Egészségügyi és Szociális Intézmények Igazgatóságának (ESZII) fogyatékosságügyi tanácsadójaként is tevékenykedő Boronkay Péterben a tavalyi berlini maraton után fogalmazódott meg, ahol látott egy hasonló, de váltóban teljesített akciót. A felkészülés szűk hat héttel a verseny előtt kezdődött meg a SUHANJ! Alapítvány által biztosított speciális tolószékkel. A páros heti 1-2 közös edzést tart, miközben Boronkay Péter egyéni futóadagja heti 80-90 kilométerre nőtt. A feladat fizikailag rendkívül megterhelő: Péternek András 60 kilós testsúlyát és a 15 kilós széket, tehát összesen 75 kilogrammot kell tolnia közel négy-öt órán keresztül.

„Kihívás lesz, élmény a sokadik hatványon. Szerintem kicsit úgy fogjuk érezni magunkat, mint aki megjavította a világcsúcsot. Jó érzés lesz példát mutatni és egyben ezzel másoknak az életét – reményeink szerint – szebbé tenni” – mondta Nagy András.

A jubileumi maraton egyébként a nevezési adatok alapján minden idők legnépesebb magyarországi szabadidősport-rendezvénye lesz. A futók a hagyományosan az ELTE Lágymányosi Campusától induló, lenyűgöző útvonalon fedezhetik fel a főváros legszebb részeit, a Duna-parti panorámát és a világörökségi helyszíneket is érintve.