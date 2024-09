Atlétika: ünnepi napok, 58.2 milliós csapatbajnoki küzdelem

„Mindent a csapatért!”

A mottó nem véletlen: a hétvégén azt az atlétikai viadalt rendezik meg az MTK Budapest kifogástalan atlétikai pályáján, a Lantos Mihály Sportközpontban, amelyen a teljes hazai élmezőny a saját klubjáért áll rajhoz, amelyen igazi szurkolás zajlik egymás között, amelyen a különböző versenyszámok után mindenki a frissülő állást, az aktuális tabellát böngészi. Szóval, szombaton és vasárnap (szeptember 14-15.) következik a Magyar Atlétikai Csapatbajnokság!

„A csúcsformák értelemszerűen nem mostanra voltak időzítve, így kimagasló eredményeket nem feltétlen várhatunk, ellenben annál nagyobb izgalmakra, jó hangulatra van kilátás. A csapatversenynek a varázsa ezúttal is ott lesz a levegőben, egymásért harcolnak az atléták – aki szereti ezt a sportágat, annak feltétlen érdemes ellátogatni a kétnapos ingyenes versenyre!” – fogalmazott Scheidler Géza, a Magyar Atlétikai Szövetség sportszakmai igazgatója.

Már csak azért is, mert az olimpián, a paralimpián vagy éppen az U20-as világbajnokságon részt vevő atlétáink színe-java valóban ott lesz a mezőnyben! Így többek között az olimpiai ezüstérmes Halász Bence, aki a kalapácsvetés mellett diszkoszvetésben és súlylökésben is küzd majd klubjáért, a Dobó SE-ért – önmagában ez igazi csemegének ígérkezik. De mindenképpen jó lesz újra magyar pályán látni az elmúlt időszakban remeklő Honvéd-sprintert, Takács Boglárkát, az MTK Budapest párizsi hőseit, Krizsán Xéniát és Nemes Ritát, a paralimpián remeklő Ekler Lucát és Luterán Petrát. Mindenképpen érdekes lesz megnézni a távolugrásban jeleskedő Bándihi-Farkas Petra 100-as repesztését, vagy éppen Molnár Attila 800-as futását, merthogy az FTC kiválósága a 200 és a 400 mellett ezen a távon is küzd a zöld-fehér színekért.

Fotó: MASZ

A klubok három divízióban csatáznak egymással, az elsőben (miként a másodikban is) 16 csapat szerepel, közülük kerül majd ki a 2024-es csapatbajnok. Minden évben hatalmas a küzdelem a legjobbak között (is), illetve mindenki el akarja kerülni a másodosztályba kiesést, ahonnan a legjobb három viszont feljut az elitbe. Egy szó, mint száz: hatalmas lesz a csata mindhárom osztályban, s ezt a csatát a Magyar Atlétikai Szövetség is jelentősen dotálja: az induló között a kialakult eredményességi rangsor, az előre meghatározott pontszámítás szerint 58.2 millió forintot oszt szét!

Az eseményt pénteken sajtótájékoztató vezeti fel, amelynek keretein belül a szövetség köszönti a Párizsban résztvevő atlétáit és az ő edzőiket. Igazi ünnepi atlétanapok ezek!

Fotó: MASZ

További információk az esemény Facebook-oldalán találhatók.