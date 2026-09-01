Napoli: kisebb szívműtét vár a hétvégén lecserélt McTominayre

Az olasz klub közleménye szerint Scott McTominay szívritmuszavar miatt esik át kisebb korrekciós műtéten a következő napokban, és várhatóan a szeptember végi, október eleji válogatott szünet után tér vissza a csapathoz.

A BBC valószínűsíti, hogy ez egyben azt is jelenti: McTominay nem lehet ott a skót válogatott szeptember 26. és október 6. között esedékes négy Nemzetek Ligája-mérkőzésének egyikén sem.

A 29 éves, 73-szoros skót válogatott labdarúgó vasárnap még bajnoki mérkőzést játszott a Como ellen (1–2), az 56. percben lecserélték.