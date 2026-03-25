A Bild szerint Xabi Alonso készen áll, nyártól ő irányíthatja a Liverpoolt

A pletyka, hogy hamarosan Xabi Alonso lesz a Liverpool vezetőedzője, azóta él, hogy a baszk trénert menesztették a Real Madrid éléről idén januárban, s a kinevezését sürgető hangok mindig csak erősödnek, amikor Arne Slot vezetésével egy-egy gyengébb eredményt ér el a PL-címvédő az azóta eltelt hetekben.

Most azonban konkrétum is történt az ügyben, legalábbis a német Bild szerint, amely úgy értesült, Xabi Alonso készen áll a feladatra, a Liverpool vezetősége pedig folyamatosan egyeztet vele, így már nyáron leülhet annak a csapatnak a kispadjára, ahol korábban játékosként is megfordult – sőt, amellyel 2005-ben Bajnokok Ligája-címet is nyert.

A Leverkusennel bajnoki címet szerző edző a Real Madrid élén látszólag megbukott, bő fél év után menesztették, de a nemzetközi sportsajtóban a legtöbben úgy vélték és vélik, túl korán, nem végzett rossz munkát, s továbbra is az edzői piac egyik legígéretesebb „portékája”.

A Liverpool egyelőre kitart a múlt idényben Premier League-győztes Arne Slot mellett, így volt ez az idény hullámvölgyei során végig, s úgy tűnik, az évad végéig marad is a kispadon a holland, de könnyen lehet, hogy azt követően menesztik – akkor jöhet Alonso.

A Bild úgy értesült, Alonso akkor is csak nyártól ül le a „vörösök” kispadjára, ha az évad vége előtt menesztik Slotot, tehát nem tüzet oltani menne. Azt viszont hozzá kell tenni, hogy a Liverpool még zárhat sikeres idényt, ugyanis negyeddöntős az FA-kupában és a Bajnokok Ligájában is, a Premier League-ben pedig az ötödik, minden valószínűség szerint BL-indulást érő helyen áll. Jó kérdés, marad-e Slot, ha kupát nyer a Liverpool úgy, hogy ötben végez az angol élvonalban...