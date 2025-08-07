Sportrádió

Nemzeti Sportrádió

Keresés
Menü

Tíz év után távozik a West Ham támadója – hivatalos

R. D. P.R. D. P.
Vágólapra másolva!
2025.08.07. 13:05
null
Michail Antonióra sokáig emlékezni fognak a West Ham szurkolói (Fotó: Getty Images)
Címkék
távozás labdarúgás Michail Antonio Premier League West Ham
Véget ért egy korszak a West Ham Unitednél: a klub hivatalosan bejelentette, hogy Michail Antonio nem hosszabbítja meg lejárt szerződését, így távozik a csapattól.

A 35 éves jamaicai válogatott csatár 2015 szeptemberében érkezett a Nottingham Foresttől, és az elmúlt tíz évben a londoniak ikonikus játékosává nőtte ki magát. Michail Antonio 323 tétmérkőzésen játszott a a WHU-ban, ezalatt 83 gólt szerzett – a bajnokságban 68-at, amivel a West Ham United történetének legeredményesebb Premier League-játékosa lett.

Pályafutása egyik csúcspontja a 2023-as Európa-konferencialiga megnyerése volt, amikor a West Ham hosszú, 43 éves trófeaínséget tört meg. Antonio ebben a menetelésben is kulcsszerepet játszott.


A csatár karrierjét azonban nemcsak sikerek, hanem súlyos megpróbáltatások is kísérték. 2024 decemberében közúti balesetet szenvedett, amelynek következtében komoly sérülésekkel kellett megküzdenie. Sokan kételkedtek benne, hogy valaha visszatérhet még a pályára – ő azonban rácáfolt mindenre. Fáradhatatlan munkával tért vissza, és idén júniusban már újra pályára lépett: csereként beállva Jamaicát erősítette az Arany-kupán, majd a West Ham U21-es csapatának egyik felkészülési meccsén 45 perc alatt két gólt szerzett.

A klub közleményében kiemelte, hogy Antonio nemcsak játékosként, hanem emberként is példakép marad a West Ham családjában. A rehabilitációjában továbbra is minden támogatást megkap az egyesülettől, és folynak a tárgyalások arról is, hogy a jövőben más szerepkörben – akár mentorként – segítse a fiatalokat és a klubot.

 

távozás labdarúgás Michail Antonio Premier League West Ham
Legfrissebb hírek

„A szívemet-lelkemet beletettem ebbe a klubba” – könnyek között búcsúzott a Tottenham csapatkapitánya

Angol labdarúgás
4 órája

Már a PSG sztárját is szeretné a Liverpool; megvált középpályásától a Chelsea – csütörtöki transzferhíradó

Minden más foci
5 órája

Mezei Szabolcs: Nekem már Topolyán van feladatom

Légiósok
6 órája

Svájci válogatott középpályást igazolt a Milan – szerdai transzferhíradó

Minden más foci
16 órája

Gyökerest lecserélték, az Arsenal kikapott a Villarrealtól

Angol labdarúgás
17 órája

Labdarúgás: csaknem 1300 fiatalperc az NB I 2. fordulójában

Utánpótlássport
2025.08.05. 09:00

Tekintse meg a Spíler Tv videóit!

Angol labdarúgás
2025.08.04. 10:24

Tornagyőztesként tér haza a Manchester United a tengerentúlról

Angol labdarúgás
2025.08.04. 07:23
Ezek is érdekelhetik