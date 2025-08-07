A 35 éves jamaicai válogatott csatár 2015 szeptemberében érkezett a Nottingham Foresttől, és az elmúlt tíz évben a londoniak ikonikus játékosává nőtte ki magát. Michail Antonio 323 tétmérkőzésen játszott a a WHU-ban, ezalatt 83 gólt szerzett – a bajnokságban 68-at, amivel a West Ham United történetének legeredményesebb Premier League-játékosa lett.

Pályafutása egyik csúcspontja a 2023-as Európa-konferencialiga megnyerése volt, amikor a West Ham hosszú, 43 éves trófeaínséget tört meg. Antonio ebben a menetelésben is kulcsszerepet játszott.



A csatár karrierjét azonban nemcsak sikerek, hanem súlyos megpróbáltatások is kísérték. 2024 decemberében közúti balesetet szenvedett, amelynek következtében komoly sérülésekkel kellett megküzdenie. Sokan kételkedtek benne, hogy valaha visszatérhet még a pályára – ő azonban rácáfolt mindenre. Fáradhatatlan munkával tért vissza, és idén júniusban már újra pályára lépett: csereként beállva Jamaicát erősítette az Arany-kupán, majd a West Ham U21-es csapatának egyik felkészülési meccsén 45 perc alatt két gólt szerzett.

A klub közleményében kiemelte, hogy Antonio nemcsak játékosként, hanem emberként is példakép marad a West Ham családjában. A rehabilitációjában továbbra is minden támogatást megkap az egyesülettől, és folynak a tárgyalások arról is, hogy a jövőben más szerepkörben – akár mentorként – segítse a fiatalokat és a klubot.