Szoboszlai gólpasszt adott, a Liverpool ikszelt az Arsenallal

ANGOL PREMIER LEAGUE

36. FORDULÓ

Liverpool–Arsenal 2–2 (2–0)

Liverpool, Anfield Road. Vezeti: A. Taylor

Liverpool: Alisson – Bradley (Alexander-Arnold, 67.), Konaté, Van Dijk, Robertson – Gravenberch (Elliott, 83.), C. Jones (D. Núnez, 67.) – Szalah, Szoboszlai, Gakpo (Mac Allister, 68.) – L. Díaz (Jota, 79.). Menedzser: Arne Slot

Arsenal: Raya – B. White (Calafiori, 78.), Saliba, Kiwior, Lewis-Skelly – Ödegaard, Partey, Merino – Saka (Zincsenko,88.), Trossard (Tierney, 78.), Martinelli. Menedzser: Mikel Arteta

Gólszerző: Gakpo (20.), L. Díaz (21.), ill. Martinelli (47.), Merino (70.)

Kiállítva: Merino (79.)

ÖSSZEFOGLALÓ

HA CSAK EGY KICSIT ÖSSZPONTOSÍT jobban az Arsenal az idényben, a vasárnapi liverpooli szuperrangadónak még lett volna tétje a bajnoki címért folyó versenyfutásban. Csakhogy a felsőház csapatai közül toronymagasan „ágyúsoknak” van a legtöbb döntetlenjük (a forduló előtt tizenháromnál járt Mikel Arteta csapata), ami a hárompontos szisztémában fél vereséggel ér fel.

Így viszont az a helyzet állt elő, hogy a fővárosiaknak díszsorfalat kellett állnia az újdonsült PL-győztesnek – Arteta a héten többször is kijelentette, hogy nem szívesen ünneplik meg a Liverpoolt, de a sportszerűség megköveteli, ezért megteszik –, amelyben ezúttal is a kezdőben kapott helyet Szoboszlai Dominik.

A Liverpoolt gardírozó Arne Slot szombaton már pedzegette, hogy a bajnoki cím elhódítása utáni első hazai meccsen jó lenne, ha összeszedné magát a csapat, amely legutóbb nagyon simán kikapott a Chelsea vendégeként (1–3), ezért a legerősebb összeállításban küldte pályára az övéit, és miként az várható volt, csak a távozását a héten bejelentő Trent Alexander-Arnoldot hagyta ki a kezdőből (a minden bizonnyal a Real Madridhoz igazoló játékos helyett a fiatal Conor Bradley kezdett a védelem jobb oldalán).

Nos, a Liverpool össze is szedte magát, legalábbis az első félidő elejére, bő húsz perc után ugyanis már két góllal vezetett a hazai csapat, két gyors találatnak köszönhetően. Előbb egy gyorsan elvégzett bedobás, majd Andrew Robertson centerezését követően Cody Gakpo fejelt a rövid oldalról a hálóba, hogy aztán egy formás támadás végén Szoboszlai osszon ki mesteri gólpasszt – a hetediket a PL-idényben – a kapu elé tökéletes ütemben érkező Luis Díaznak. Csakhogy utána leállt a gépezet, a fordulást követően pedig szinte azonnal szépített a vendégcsapat, és vérszemet kapva nem is állt le, így senkit sem ért váratlanul, hogy a játékrész derekán kiegyenlített. Ugyanakkor, ismét önsorsrontónak bizonyult az Arsenal: ezúttal az egyenlítő gólt szerző Mikel Merino lett a tragikus hős, aki tíz perccel a rendes játékidő lejárta előtt előbb Darwin Núnez, majd egyből utána Szoboszlai lábára is rátartott, és megkapta a második sárga lapját.

Ezzel viszont elúszott minden remény a fordításra, és miután az eredmény nem változott, igazából egyik csapat sem lehetett elégedett. A Liverpool továbbra sem tudott győzni bajnokként, az Arsenal pedig idénybeli tizennegyedik döntetlenjét könyvelhette el.

PERCRŐL PERCRE