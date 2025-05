„Ha Sir Alex Ferguson ma edzősködne, valószínűleg börtönben végezné”

Az SDS Podcast vendége volt Patrice Evra, korábbi francia válogatott labdarúgó. A beszélgetés során természetesen szóba került Sir Alex Ferguson, akinek Evra 2006 és 2013 között volt a játékosa.

Evra elmondta, hogy Ferguson „nevelési” módszerei a mai időkben már büntetendők lennének.

„Ha Ferguson manapság edzősködne, valószínűleg börtönben végezné. Mert lehetetlen, hogy elkerülje a börtönt azok után, amiket tett. Tudjátok, hány játékost láttam sírni, amikor jött a »hajszárító«, vagy hozzájuk vágta a cipőt? Ördögi volt.”

A hajszárító azt jelentette, hogy Ferguson gyakorlatilag „leüvöltötte a haját” is annak a játékosnak, akivel elégedetlen volt. Az egyik legkomolyabb incidense David Beckhammel volt, akivel a 2003-as, Arsenal elleni FA-kupa-kiesés után ordítozott, majd felé rúgott egy cipőt, ami eltalálta a középpályást. Evra felidézte azt is, hogy Ferguson győzni akarása nem csak a tétmeccseken mutatkozott meg. Erről Danny Welbeck beszélhetne bővebben, aki Szaúd-Arábiában kihagyott egy büntetőt.

„Wayne Rooney átadta a labdát Welbecknek, de ő kihagyta a tizenegyest. Kikaptunk, de ez egy barátságos meccs volt, 45 perces. Amikor beértünk az öltözőbe, Ferguson elkiabálta magát: »Welbeck!« Pont a mosdóban voltunk, de ő kiabált tovább: »Mégis kinek képzeled magad? Felkerülsz az első csapatba, és egyből büntetőt rúgsz?« Mondtam Fergusonnak, hogy nyugodjon meg, csak egy barátságos meccs volt. Azt válaszolta, hogy b...m meg a barátságos meccsemet.”

Evra felidézte a United 2011-es, Liverpool elleni meccsét is, amikor Jamie Carragher megúszta a piros lapot a Nani elleni brutális szabálytalanságáért. A portugált hatalmas fájdalmak közepette vitték le, könnyezett. Ez pedig kiakasztotta Fergusont.

„Azt mondta Naninak: »Remélem, eltört a lábad, egy United-játékos nem sírhat az Anfielden.« De mi is rossz fiúk, igazi állatok voltunk, úgyhogy most szeretnék elnézést kérni a fiataloktól, akik velünk edzettek. A meccs után a következő napot vártuk, meg akartuk ölni Nanit. Mert ha vérzel és sírsz, véged van, nem tartozol közénk. Még ma is betesszük a Manchester United WhatsApp-csoportjában a képet, amikor Nani sír az Anfielden.”