Eze góljára nem jött válasz a Citytől, a Crystal Palace megnyerte az FA-kupát!

ANGOL FA-KUPA

DÖNTŐ

Crystal Palace–Manchester City 1–0 (1–0)

London, Wembley Stadion, 84 163 néző. Vezette: Attwell

Crystal Palace: D. Henderson – C. Richards, Lacroix, Guéhi (Lerma, 61.) – Munoz, Wharton (Hughes, 87.), Kamada Daicsi, T. Mitchell – I. Sarr, Eze – Mateta (Nketiah, 78.). Vezetőedző: Oliver Glasner

Manchester City: Ortega – Akanji, R. Dias, Gvardiol, O'Reilly – B. Silva (Gündogan, 88.), De Bruyne – Savinho (Foden, 76.), Marmus (Echeverri, 76.), Doku – Haaland. Vezetőedző: Pep Guardiola

Gólszerző: Eze (16.)

Tart még az átok?! A mérkőzést felvezető írásunkban foglalkoztunk vele, hogy Erling Haaland sem a Wembleyben és sem a Manchester City színeiben játszott fináléiban nem talált még be a kapuba. A hatodik percben akrobatikus mozdulatából úgy tűnt, most vezetést szerezhet, de Dean Henderson nagyot védett, ahogy a 12. percben Josko Gvardiol fejese után is. Hatalmas meglepetésre a 16. percben az első, egyébként szenzációs támadását gólra váltotta a Crystal Palace: Jean-Philippe Mateta indította a jobb oldalon Daniel Munozt, a beadására pedig tökéletesen érkezett Eberechi Eze, kapásból lőtt Stefan Ortega kapujába (1–0). A 19. percben lemásolta a remek akciót a Palace, de Ismaila Sarr közeli próbálkozásánál már védett a német kapus.

Eze góljával dőlt el a Crystal Palace javára a kupadöntő (Fotó: Getty Images)

A 33. percben Bernardo Silvát buktatta a tizenhatoson belül Tyrick Mitchell. Úgy tűnik, Erling Haaland is babonás, nem vállalta el a büntetőt, pedig ennél rosszabbul ő sem lőhette volna: Omar Marmus rúgását Dean Henderson kiütötte! A 43. percben Jérémy Doku tört be a bal oldalról, tekerése után ismét ragyogó mozdulattal védett Henderson. Az első félidőben az angol kapus tartotta életben a Palace reményeit, s csak egy félidőt kellett kihúznia a csapatnak története első „igazi” (értsd: jelentős) trófeája megszerzéséhez (korábban sem az élvonalban, sem az első számú kupasorozatban nem diadalmaskodott, csak regionális, II. világháborús serlegekkel, illetve harmad- és másodosztályú bajnoki címekkel dicsekedhetett).

Óriási nyomást gyakorolt a szünet után a City a Palace-ra, úgy tűnt, idő kérdése az egyenlítés, sündisznóállásban igyekezett átvészelni a rohamokat a londoni gárda, noha az 58. percben lesgólt szerzett, amely azért figyelmeztette a Cityt az ellenfél jelentette veszélyekre. Az utolsó fél óra legnagyobb lehetősége a 19 éves Claudio Echeverri nevéhez fűződött, a középre helyezkedő és a mérkőzésen örökké emlékezetes teljesítményt nyújtó Dean Hendersont találta telibe, a kapus még a 90+6. percben is védett egy nagyot.

Haaland ezúttal sem szerzett gólt döntőben, míg a Crystal Palace hősies védekezésével 120 éves története első nagy trófeáját ünnepelhette: két, Manchester United ellen elveszített FA-kupa-döntő után a City már szerencsés ellenfélnek bizonyult.

Haaland és Guardiola trófea nélkül maradt ebben az idényben (Fotó: Getty Images)

Ezzel szemben a manchesteriek nem tudták megmenteni az elmúlt évek legrosszabbul sikerült idényét, egymás után másodszor maradtak alul Anglia második legrangosabb sorozatában. 1–0