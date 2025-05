Az FA-kupadöntő kérdése: szerez-e gólt Erling Haaland?

Reménykedhet a Crystal Palace?

Erling Haaland általában nem kegyelmez a londoni klubnak: eddigi négy bajnokiján hat gólt szerzett ellene, első találkozásuk alkalmával mesterhármast ért el. Ugyanakkor a Manchester City színeiben játszott elődöntőire és döntőire továbbra sem lehet büszke, még mindig tart a gólcsendje ezeken a rangos meccseken. 139 mérkőzésén 120 gólt szerzett és húsz gólpasszt osztott ki égszínkékben, azonban a Wembley-ben lejátszott öt meccsén még nem talált be, pedig két Szuperkupa-mérkőzést és két FA-kupa-döntőt, valamint egy elődöntőt játszott az angol nemzeti stadionban. Érdekesség, hogy bár számos rekordot megdöntött már Angliába szerződése, azaz 2022 óta, képtelen bevenni a Wembley-t, pedig az Etihad után itt lépett pályára a legtöbbször az országban.

Összesen három elődöntőt és hét döntőt játszott a Cityvel, egy elődöntőt a Moldéval, egyet az RB Salzburggal és három finálét a Borussia Dortmunddal. A 21. század egyik legnagyszerűbb gólvágója mindössze háromszor talált a kapuba ezen a 15 meccsen, mindannyiszor a fekete-sárgák színeiben: a 2021-es, RB Leipzig ellen megnyert Német Kupa-döntőben kétszer (4–1), míg a 2020-as, Bayern München ellen elveszített Szuperkupa-mérkőzésen (2–1) egyszer volt eredményes. A Manchester Evening News érdekes statisztikára, és egyben magyarázatra hívta fel a figyelmet a szombati döntőt felvezető számos cikke egyikében: a norvég csatár ebben az idényben átlagban négyszer lő kapura, az eddigi hét citys döntőjén ez az adat 1.7 lövés meccsenként. Képesek tehát hatástalanítani őt az ellenfelek, és az eredmények azt mutatják, hogy ez nem feltétlenül jelenti, hogy más sziporkázik helyette, hiszen a United ellen kupadöntőt, az Arsenal és a Liverpool ellen Szuperkupa-mérkőzést veszített el a Manchester City.

Erling Haaland és csapata gyatra teljesítménnyel hangolt a szombati fináléra, hiszen múlt szombaton 0–0-s döntetlent játszott minden idők második legrosszabb Premier League-csapata, a Southampton ellen. Az immár 12 pontos, biztosan kieső csapat így elkerülte a holtversenyt a 2008-ban 11 ponttal búcsúzó Derby Countyval, viszont szüksége van még három pontra ahhoz, hogy ne egyedül legyen második a szégyenfalon (a Sunderland 2006-ban 15 ponttal esett ki).

Az ellenfél, a félig-meddig hazai pályán futballozó Crystal Palace 1905-ös alapítása óta nem nyert nyert semmilyen jegyzett trófeát Angliában: kétszer jutott el az FA-kupa döntőjébe, de 1990-ben és 2016-ban is a Manchester United fosztotta meg az aranyéremtől, ráadásul 1990-ben a hosszabbításban játszott 3–3-at követő újrajátszásban kapott ki, míg kilenc évvel ezelőtt „sima” hosszabbításban (1–2)… Ismét manchesteri az ellenfél, de vajon sikerül-e megtörni a trófeaínséget a klub 120. születésnapján? Ha abból indulunk ki, hogy a Newcastle United 70 év után nyert aranyérmet idei Ligakupa-sikerével, és a Tottenham Hotspur is közel áll ahhoz, hogy 2008 után nyerjen végre valamit, a Crystal Palace-nak is lehet esélye. Ez persze óriási meglepetést jelentene, a Manchester City a gyengén sikerült idényére keresi a gyógyírt a szombat délutáni fináléban.

ANGOL FA-KUPA

DÖNTŐ

17.30: Crystal Palace–Manchester City (Tv: Spíler1) – élőben az NSO-n!

ANGOL PREMIER LEAGUE

37. FORDULÓ

Vasárnap

13.00: Everton–Southampton (Tv: Spíler1)

15.15: West Ham United–Nottingham Forest (Tv: Arena4)

16.00: Brentford–Fulham

16.00: Leicester City–Ipswich Town

17.30: Arsenal–Newcastle United (Tv: Spíler1) – élőben az NSO-n!

Hétfő

21.00: Brighton & Hove Albion–Liverpool (Tv: Spíler1) – élőben az NSO-n!

Kedd

21.00: Crystal Palace–Wolverhampton Wanderers (Tv: Match4)

21.00: Manchester City–AFC Bournemouth (Tv: Spíler1)

Pénteken játszották

Aston Villa–Tottenham Hotspur 2–0 (Konsa 59., Kamara 73.)

Chelsea–Manchester United 1–0 (Cucurella 71.)